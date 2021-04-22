خدمة تهنئة النجاح للخريجات والخريجين 1442 شهادة شكر وتقدير وعبارات تهاني للخريجات المعلمات

خدمة تهنئة النجاح للخريجات والخريجين والتي تحتوي على شهادة شكر وتقدير وعبارات وكلمات تهنئة للخريجات من المعلمات هي خدمة أتاحتها وزارة التعليم السعودية، ومنصة مدرستي والتي عن طريق رابط خدمة تهنئة الخريجات يمكن إرسال شهادة فحواها عبارة عن تهنئة للخريجات والناجحات في مراحل التعليم المختلفة، حيث يمكن لأولياء الأمور إرسال تلك شهادات تهاني لأبنائهم من خلال تلك الخدمة.

خدمة تهنئة النجاح للخريجات والخريجين 1442 شهادات شكر وتقدير

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم ومنصة مدرستي أدخلت تلك الخدمة تحت مسمى تهنئة تخرج، كما بمكن من خلال خدمة تهنئة الخريجات أن تقوم المدرسة بإرسال شهادة تهنئة بالتخرج لطلابها وطالباتها، مكتوب في تلك الشهادة أسم الطالب، وكذلك كتابة عبارات تهاني بسطرين وتختتم التهنئة بعبارة مع خالص الدعاء بالتوفيق في الحياة المستقبلية.

طريقة إرسال تهنئة وشهادات شكر وتقدير

وبذلك ومع كثافة البحث عن كيفية إرسال تهاني للنجاحات والناجحين نستعرض معكم طريقة إرسال تهنئة وشهادة تقدير وشكر للناجحين والناجحات من خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط خدمة تهنئة الناجحات والناجين

إدخال وكتابة اسم الخريجة أو الخريج.

كتابة اسم الشهادة الدراسية التي حصل عليها.

كتابة اسم مرسل التهنئة.

الضغط على كلمة عرض أو تحميل شهادة التهنئة.

وتجدر الإشارة إلى أنه مع قرب إعلان نتائج طلاب برنامج نظام نور بجميع المراحل الدراسية، يتزايد الدخول على رابط موقع خدمة تهنئة الخريجات والخريجين من الناجحات والناجحين، ولا يقتصر الأمر على إرسال تلك التهاني من المدرسة أو أولياء الأمور، ولكن يمكن إرسالها من الأقارب والأصدقاء، ونحن من خلال موقعنا نقدم أسمى أيات التهاني بالنجاح والتوفيق لجموع الطلاب من أبناؤنا وبناتنا في جميع المراحل والصفوف الدراسية بالمملكة السعودية