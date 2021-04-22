حقيقة منع لقاح استرازينيكا في السعودية وآثاره الجانبية على متلقى لقاح كورونا

حقيقة منع لقاح استرازينيكا في السعودية سؤال ازداد في كافة أرجاء المملكة في الساعات الجارية بعد الجدل المثار حول أعراض لقاح استرازينيكا وما تسببه من تجلطات دموية وآلالام صعب تحملها حسبما أفاد متلقي لقاح كورونا، فالفترة الحالية تواصل الدول تطعيم مواطنيها بلقاح كورونا ومنها السعودية لاسيما مع موسم عمرة رمضان وتحديد أخذ لقاح كورونا ضمن شروط عمرة رمضان 2021 على تطبيق، وسط الحديث عن أنواع لقاحات كورونا في السعودية وأكثرهم آمان على صحة المواطنين من فيروس كورونا الذي يهدد حياة البشرية ويوم تلو الآخر تزداد إصابات كورونا لذا يعتبر اللقاح ضد كورونا بمثابة طوق نجاة.

حقيقة منع لقاح استرازينيكا في السعودية

طمأنت هيئة الغذاء والدواء السعودية، المواطنين والمقيمين على أراضيها بسلامة لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة، موضحة أن ماتردد عن أضرار لقاح أسترازينيكا قليل جدًا وأكدت تلقيها 34 بلاغاً حول أعراض اللقاح الجانبية من حدوث جلطات وانخفاض الصفائح الدموية، وعدم الشكاوي من المتلقيين الآخرين، لذا لم يتم منع استخدام لقاح استرازينيكا في السعودية.

قالت هيئة الغذاء والدواء السعودية عن أمان لقاح استرازينيكا إنه تمت دارسة هذه البلاغات من جميع جوانبها العلمية والفنية وعرضها على اللجان العلمية المختصة، وبناءً عليه رجحت هيئة الغذاء والدواء وجود سبعة حالات تجلط مُحتملة مرتبطة باللقاح، وذلك لعدم وجود أسباب أخرى لظهور التجلطات فيها». وأضافت «حتى الآن لم يتم تأكيد متلازمة نقص الصفائح والتخثر المناعي المرتبطة بلقاح (أسترازينيكا) في أي من هذه الحالات»، متابعة بالقول: «بناءً على عدد البلاغات المحلية الـمُستلمة، فإنَّ معدل حدوث هذه الأعراض بالتزامن مع إعطاء ذلك اللقاح في المملكة هي نادرة جدًا».

هيئة الغذاء والدواء السعودية تؤكد سلامة لقاح استرازينيكا

لقاح استرازينيكا أطلقت شركة استرازينيكا البريطانية السويدية مع انتشار أزمة كورونا لقاح استرازينيكا وبدأت الدول تتعاقد عليه. ودخل لقاح استرازينيكا المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في نوفمبر 2020 بفعالية 90%، ويعطي على جرعتين بينهم شهر على الأقل. وأُعطيت الجرعة الأولى من لقاح استرازينيكا في 4 يناير عام 2021، وبعدها حدث جدل عليه في مختلف الدول، ولكن أفادت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد منه أضرار وآمن على صحة الإنسان.