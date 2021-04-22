عاجل .. الجيش الإسرائيلى : الانفجار قرب مفاعل ديمونا بسبب صاروخ سورى

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى، فى تغريدة له عبر "تويتر"، إن قوات الجيش رصدت صاروخ "أرض جو" من داخل سوريا باتجاه إسرائيل سقط فى منطقة النقب.

وأضاف: "ردًا على ذلك هاجمت قواتنا بطارية الدفاع الجوى التى أطلقت الصاروخ من سوريا، بالاضافة إلى بطاريات صواريخ أرض - جو أخرى داخل الأراضى السورية".

وأفاد مراسل شبكة "سكاى نيوز عربية" بأنه لا يوجد أى أنباء عن وقوع أى خسائر مادية أو خسائر فى الأرواح أو أى إصابات.