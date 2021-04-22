سوريا تتصدى لـ هجوم صاروخى إسرائيلى فى محيط دمشق

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جدة - نرمين السيد - وقال مصدر عسكرى لـ وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأنه حوالى الساعة الواحدة و38 دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلى عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السورى المحتل مستهدفًا بعض النقاط فى محيط دمشق.
وأكد المصدر "وسائط دفاعنا الجوى تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها، مشيرًا إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة أربعة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية".
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى قد أكد، فى تغريدة له عبر "تويتر"، إن قوات الجيش هاجمت أهدافًا داخل سوريا ردًا على هجوم مماثل بصاروخ أرض جو باتجاه إسرائيل سقط فى منطقة النقب.
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