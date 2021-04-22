نظام نور استعلام نتائج الطلاب 1442 برقم الهوية بعد ظهور نتيجة المرحلة الابتدائية

نظام نور استعلام نتائج الطلاب 1442 برقم الهوية للفصل الدراسي الثاني وموعد ظهور نتيجة المرحلة الابتدائية بشكل رسمي، ينتظر كل ولي أمر سعودي منذ أيام معرفة نتيجة الفصل الدراسي الثاني لأبنائهم من طلاب المرحلة الابتدائية، ومن المتوقع أن سيتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية اليوم الخميس، والجدير بالذكر أن الطلاب قد قاموا بتأدية امتحاناتهم هذا العام أون لاين؛ تطبيقاً لمبدأ التباعد الاجتماعي، لذا نعرض لكم اليوم الرابط الرسمي الذي يمكنكم من خلاله استخراج شهادات طلاب الابتدائي 1442، ومعرفة نتيجة طلاب المرحلة الإبتدائية في نظام نور برقم الهوية فقط والتي سيتم إعلانها بعد ساعات قليلة.

نظام نور نتائج طلاب المرحلة الابتدائية برقم الهوية

بعد الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بنظام نور ولكي تتمكن من معرفة نتائج طلاب المرحلة الإبتدائية الترم الثاني 1442، يتم تسجيل الدخول في الموقع للاستعلام عن النتيجة، وفي حالة فقدان كلمة المرور يتم الضغط على هل نسيت اسم المستخدم أو كلمة السر، ليتم تحويلك مباشرة إلى صفحة أخرى لإعادة تعيين كلمة السر، يتم إدخال رقم الهوية به ورمز التحقق الظاهر ثم رقم الجوال أو البريد الإلكتروني لإرسال رمز للتحقق وإسم مستخدم وكلمة سر جديدة يمكنك الدخول إلى نظام نور من خلالهما بشكل سريع لإتمام عملية تسجيل الدخول.

قم بعدها بفتح الصفحة الخاصة بحساب ولى الأمر لدى نظام نور؛ للإطلاع على نتائج طلاب المرحلة الإبتدائية مع إظهار الصف الدراسي للطالب، يتم إختيار الفصل الثاني والضغط على بحث، حتى تظهر صفحة جديدة بها اسم المدرسة ونظام الدراسة و الكثير من البيانات الشخصية والمعلومات الخاصة بالطالب وفي أسفل الشاشة نجد أيقونة إشعار بنتيجة الطالب يتم الضغط عليها، حتى يتم فتح صفحة جديدة بشكل مباشر بها نتيجة الطالب من المواد والتقدير والدرجات بالإضافة إلى سلوك المواظبة ودليل الوعي الخاص بالطالب.

موعد إعلان نتيجة المرحلة الإبتدائية 1442 نظام نور

اليوم الخميس هو الموعد الرسمي لإعلان نتيجة المرحلة الابتدائية والذي يوافق العاشر من رمضان 1442، وسيتم إعلان النتيجة على الموقع الرسمي نظام نور ويمكنك إتباع طريقة أُخرى لكي تتمكن من الإطلاع على نتيجة الطلاب، بعد تسجيل الدخول ومن نفس المكان الخاص بإشعار بنتيجة الطالب يتم الضغط على أيقونة التقارير، حتى يتم ظهور أربعة خيارات كشف الدرجات، تقارير المكافآت والإعانات، كشوف المتابعة، وخيارات أُخرى، يتم إختيار الخيار الأول كشف الدرجات ليظهر من خلال أيقونة أسفلها بالضغط عليها يمكنك معرفة درجات الفصل الدراسي الثاني 1442 للمرحلة الابتدائية.