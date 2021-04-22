اهم مميزات نظام نور التعليمي 1442 ومعرفة طريقة استرجاع كلمة السر

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لنتعرف علي مميزات نظام نور التعليمي بسبب انتشار فيروس كورونا، حفاظا علي صحة وسلامة الطلاب بالمملكة العربية السعودية، قامت وزارة التعليم بتفعيل افضل واقوي واحسن نظام الإلكتروني “نظام نور” لمعرفة النتائج من خلالة عن طريق رقم الهوية، ويعتبر نظام نور التعليمي ضمن المنظمات التابعة لوزارة التعليم بالمملكة، ويمكن من خلالة أيضا متابعة الدروس والاختبارات، ومتابعة أوليا الأمور أولادهم ومعرفة نتائجهم بصفة مستمرة، وتحثنا من قبل علي كيفية تسجيل الدخول ومعرفة النتائج من خلال حساب الطالب او ولي الأمر برقم الهوية عام 1442 هجريا، للاستعلام عن نتائج الطالب بنظام نورمميزات نظام نور التعليمي
يعتبر موقع النور من افضل واحسن الحلول التكنولوجية التي وفرتها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ووضع رابط استعلام فرعي مع النظام الأساسي، ويتم تفعيل هذا الرابط عند الانتهاء من الاختبارات النهائية الفصلية من اجل تسهيل علي الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتائجهم من خلال رقم الهوية او السجل المدني من حساب الطالب او ولي الأمر.لتعين كلمة سر جديدة بموقع نظام نور
وفرت وزارة التعليم إمكانية الدخول الي نظام نور لمعرفة النتائج عند فقدان كلمة السر وذلك باتباع الخطوات الأتية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني نظام نور.
- ويتم الضغط علي أيقونة هل نسيت كلمة السر او اسم المستخدم؟.
- يتم إدخال رقم الهوية ورمز التحقيق الموجود في اسفل الشاشة، والضغط علي كلمة التالي.
- يتم تعين كلمة مرور جديدة من خلال النموذج المرسل الي البريد الإلكتروني الخاص بك.
- وتسجل الدخول إلى نظام نور مرة اخري والاستعلام عن النتائج.
أتاحت وزارة التعليم عن إمكانية الاعتراض علي الدرجات في ظروف معينة، يمكن للطالب او الطالبة في حال تظلمه، يجب علية تقديم طلب تعديل ومراجعة لورقة إجابته في مادة او اكثر من مادة، ويجب مليء النموذج المخصص بحيث يشمل جميع البيانات كاملة، والمواد التي يرغب في تعدليها او إعادة رصدها، ولكن يجب أن تكون مع إفادة معلم المادة لتوضيح الخطأ الحاصل سواء في التصحيح او في رصد الدرجات.
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لنتعرف علي مميزات نظام نور التعليمي بسبب انتشار فيروس كورونا، حفاظا علي صحة وسلامة الطلاب بالمملكة العربية السعودية، قامت وزارة التعليم بتفعيل افضل واقوي واحسن نظام الإلكتروني “نظام نور” لمعرفة النتائج من خلالة عن طريق رقم الهوية، ويعتبر نظام نور التعليمي ضمن المنظمات التابعة لوزارة التعليم بالمملكة، ويمكن من خلالة أيضا متابعة الدروس والاختبارات، ومتابعة أوليا الأمور أولادهم ومعرفة نتائجهم بصفة مستمرة، وتحثنا من قبل علي كيفية تسجيل الدخول ومعرفة النتائج من خلال حساب الطالب او ولي الأمر برقم الهوية عام 1442 هجريا، للاستعلام عن نتائج الطالب بنظام نورمميزات نظام نور التعليمي
يعتبر موقع النور من افضل واحسن الحلول التكنولوجية التي وفرتها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ووضع رابط استعلام فرعي مع النظام الأساسي، ويتم تفعيل هذا الرابط عند الانتهاء من الاختبارات النهائية الفصلية من اجل تسهيل علي الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتائجهم من خلال رقم الهوية او السجل المدني من حساب الطالب او ولي الأمر.لتعين كلمة سر جديدة بموقع نظام نور
وفرت وزارة التعليم إمكانية الدخول الي نظام نور لمعرفة النتائج عند فقدان كلمة السر وذلك باتباع الخطوات الأتية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني نظام نور.
- ويتم الضغط علي أيقونة هل نسيت كلمة السر او اسم المستخدم؟.
- يتم إدخال رقم الهوية ورمز التحقيق الموجود في اسفل الشاشة، والضغط علي كلمة التالي.
- يتم تعين كلمة مرور جديدة من خلال النموذج المرسل الي البريد الإلكتروني الخاص بك.
- وتسجل الدخول إلى نظام نور مرة اخري والاستعلام عن النتائج.
أتاحت وزارة التعليم عن إمكانية الاعتراض علي الدرجات في ظروف معينة، يمكن للطالب او الطالبة في حال تظلمه، يجب علية تقديم طلب تعديل ومراجعة لورقة إجابته في مادة او اكثر من مادة، ويجب مليء النموذج المخصص بحيث يشمل جميع البيانات كاملة، والمواد التي يرغب في تعدليها او إعادة رصدها، ولكن يجب أن تكون مع إفادة معلم المادة لتوضيح الخطأ الحاصل سواء في التصحيح او في رصد الدرجات.
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