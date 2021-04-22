كورونا فى تونس .. تسجيل 2.603 إصابات جديدة و75 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، أظهرت بيانات وزارة الصحة التونسية ارتفاع حصلة الإصابات بـ كورونا إلى 291 ألفًا و833 حالة، فيما تم رصد 9.993 وفاة منذ بدء الجائحة.

جدير بالذكر، أن الدكتور فوزى المهدى، وزير الصحة التونسى، قد أكد، أمس الأربعاء، أن لقاح سينوفاك الصينى المضاد لـ فيروس كورونا آمن وفعال، موضحًا حصول اللقاح على ترخيص من الوزارة للبدء فى استخدامه.