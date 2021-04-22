إقرار مشروع قانون يمنع أى رئيس لـ أمريكا من حظر السفر على أساس الدين

جدة - نرمين السيد - وتمت الموافقة على مشروع القانون، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس، بأغلبية 2018 صوتا مقابل 208 أصوات، حيث لا بد وأن يوافق مجلس الشيوخ الأمريكى على هذا التشريع حتى يصبح قانونا.

ويأتى التشريع، المعروف بشكل غير رسمى باسم قانون عدم الحظر، ردا على "حظر المسلمين" المثير للجدل، والذى أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب والذى منع مواطنين عدة دول ذات أغلبية مسلمة من السفر إلى الولايات المتحدة.

وكانت إحدى خطوات ترامب الأولى حظر دخول الولايات المتحدة للمسافرين من "إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن"، ما أثار غضبا دوليا ومعارك قضائية محلية.