جدة - نرمين السيد - وتمت الموافقة على مشروع القانون، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس، بأغلبية 2018 صوتا مقابل 208 أصوات، حيث لا بد وأن يوافق مجلس الشيوخ الأمريكى على هذا التشريع حتى يصبح قانونا.
ويأتى التشريع، المعروف بشكل غير رسمى باسم قانون عدم الحظر، ردا على "حظر المسلمين" المثير للجدل، والذى أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب والذى منع مواطنين عدة دول ذات أغلبية مسلمة من السفر إلى الولايات المتحدة.
وكانت إحدى خطوات ترامب الأولى حظر دخول الولايات المتحدة للمسافرين من "إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن"، ما أثار غضبا دوليا ومعارك قضائية محلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إقرار مشروع قانون يمنع أى رئيس لـ أمريكا من حظر السفر على أساس الدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.