بداية إجازة عيد الفطر للعام الدراسي 1442 واجازة نهاية العام في السعودية

بداية إجازة عيد الفطر للعام الدراسي 1442 قد تم تحديدها عبر التقويم السعودي الدراسي الرسمي الصادر من وزارة التربية والتعليم بالمملكة؛ ولا سيما أن الاطّلاع على مواعيد الإجازات الرسمية من الأمور المهمة للغاية لدى الطلاب وأولياء الأمور أيضًا، حيث قد تم تحديد موعد اول أيام عيد الفطر في المملكة فلكيًا، وبناءً على ذلك؛ تم تحديد موعد بداية إجازة عيد الفطر للعام الدراسي الجاري أيضًأ وذلك لكل الفرق الدراسية، وهذا ما سوف يتم توضيحه بالتفصيل عبر الفقرات التالية.

موعد اول ايام عيد الفطر في السعودية 1442

لقد أشارت هيئة المساحة والفلك داخل المملكة العربية السُّعُودية أن موعد أول ايام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1442 هـ 2021م سوف يكون في يوم الخميس الموافق الثالث عشر من شهر مايو الجاري (13 – 5 – 2021م) وهو بطبيعة الحال اليوم الموافق الأول من شهر شوال، حيث يتم استطلاع رؤية شهر شوال في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك؛ فإذا ظهر الهلال كان اليوم التالي هو يوم العيد، وإذا لم يظهر كان شهر رمضان كاملا، وهذا الأمر قد أكدته الهيئات المختصة التي أعلنت أن اول أيام العيد سوف يوافق 13 من مايو 2021م في السُّعُودية وجميع البلدان العربية والإسلامية.

في ضوء تحديد مواعيد الإجازة الخاصة بـِ جميع الطلاب في الفرق والمراحل الدراسية المختلفة لعيد الفطر المبارك؛ فإنه حسبما أشارت إليه وزارة التربية والتعليم بالمملكة؛ تم توضيح أن الإجازة سوف تبدأ في يوم الخميس الموافق السابع عشر من شهر رمضان (17 – رمضان – 1442هـ)، وهو اليوم الموافق بالتقويم الميلادي تاريخ يوم التاسع والعشرين من شهر أبريل (29 – 4 – 2021م).، ولقد تم توضيح ذلك بالتفصيل عبر الصورة التالية: (1442/09/17 هـ – 2021/04/29 م)

بداية إجازة نهاية العام للعام الدراسي 1442

تُجدر الإشارة إلى أن موعد أجازة عيد الفطر المبارك التي سوف تبدأ يوم (17 رمضان 1442هـ) الموافق (29 أبريل 2021م)؛ هي نفسها أول أيام إجازة العام الدراسي الجاري 1442 هـ بعدما تم تغيير جداول التقويم الدراسي الخاصة بالطلاب في ضوء أرشادات جلالة الملك سلمان حفظه الله، مما يُعني أن بداية هذه الإجازة هي بمثابة الإعلان عن انتهاء الترم التاني والعام الدراسي 1442 الذي قد شهد العديد من التغييرات أهمها تفعيل الدراسة عن بُعد والاختبارات عن بُعد أيضًا لجميع الفرق الدراسية بالمملكة العربية السُّعُودية.