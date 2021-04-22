“بالرابط” شهادات نظام نور برقم الهوية أو رقم الإقامة نتائج الفصل الدراسي الثاني 1442

نتائج نظام نور 1442 ، نتابع معكم أعزائنا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن طريقة الاستعلام عن نتائج نظام نور 1442 برقم الهوية بكل سهولة من الرابط الرسمي الخاص بنظام نور، وهذه الطريقة يمكنك معرفة نتائج الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 من خلال نظام نور لجميع المراحل والتي سيتم الإعلان عنها في الساعات القادمة، سواء كانت الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية، فتابعوا معنا.

ويبحث الكثير من المواطنين والمقيمين في السعودية من الطلاب والطالبات أولياء الأمور عن طريقة الاستعلام عن نتائج الاختبارات النهائية 1442 في نظام نور برقم الهوية، حيث إنه سيتم اعتماد درجات الطلاب ونشر نتائج الاختبارات النهائية رسميا في الموقع، ويمكنك معرفة نتائج نور برقم الهوية فقط 1442 الابتدائية عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الاستعلام عن نتائج نظام نور 1442 الابتدائية

يمكنك معرفة نتيجة الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1442 للمرحلة الابتدائية في نظام نور برقم الهوية فقط ورمز التحقق، كما إنه قد تم نشر نتائج مبدأية للاختبارات التي تم تصحيحها في منصة مدرستي، والتي يمكنك الاطلاع عليها ومعرفة نتائج الاختبارات من خلالها بكل سهولة، وقد تم اختبار الطلاب عن بعد في منصة مدرستي بنجاح والتي حققت نجاحا باهرا في سير الامتحانات بسلاسة واحترافية تامة.

نتائج نظام نور

ويمكنك معرفة النتيجة في موقع نور وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية بحرص، وهذا بسرية تامة وبدون اطلاع أي أشخاص آخرين غير الطالب وولي أمره على النتيجة، تابع معنا الخطوات الآتية:

اذهب إلى الموقع الرسمي لنظام نور.

قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة رقم الهوية وكلمة السر.

اكتب رمز التحقق الظاهر أمامك بالصفحة في خانة رمز التحقق.

اضغط على زر “تسجيل دخول”.

وهكذا يكون الطالب أو ولي الأمر تسجيل الدخول في نظام نور بكل سهولة، ويمكنك التعرف على النتيجة من خلال الضغط على “إشعار بنتيجة الطالب” في القائمة الموجودة يسار الصفحة، ومنها اختر الصف الدراسي الخاص بالطالب والفصل الدراسي الثاني ثم اضغط على بحث، وستظهر معك النتيجة.

موعد ظهور النتائج في موقع نور

تم الإعلان من قبل المسئولين في وزارة التعليم السعودية، أن النتائج ستكون متاحة خلال الساعات القادمة وهذا للمرحلة الابتدائية، وهذا بعد انتهاء التصحيح والمراجعة والتدقيق، ورصد درجات الطلاب واعتمادها من مدير المدرسة، ويمكن للطالب الاستعلام عنها بكل سهولة من موقع نور Noor Login.