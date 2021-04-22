اسماء الناجحين في نظام نور والاستعلام عن النتائج برقم الهويه فقط لكافة المراحل عن بعد

نتائج نظام نور برقم الهوية قد تم الاعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية وهو الموقع الرسمي الذي قد خصصته الوزارة لكي يكون من السهل على الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية والتي تم إنشاؤها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

كشفت وزارة التربية والتعليم السعودي عن إعلان نتائج الفصل الدراسي لهذا العام لجميع الفصول الدراسية بجميع محافظات المملكة العربية السعودية بالساعات المقبلة، وللحصول على النتائج لابد من أن يقوم الطلاب باتباع بعض من الخطوات التي تتمثل في التالي:

القيام بالدخول إلى الرابط الالكتروني لموقع نظام نور التعليمي.

قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور مع التأكد من رمز التحقق المرئي.

ثم يتم النقر على تسجيل الدخول على نظام نور للاستعلام عن النتائج.

بعد كل هذا قم بالضغط على كل كلمة التالي ثم يتم البحث عن نتائج الطلاب برقم الهوية.

يعتبر نظام نور هو الموقع التعليمي الوحيد التي تم إتاحته في المملكة العربية السعودية لاستخراج الشهادات من خلاله، فكل ما يحتاج له الطلاب هو كتابة كافة البيانات الشخصية التي تخص المستخدم عن طريق الدخول إلى النظام التعليمي.

إذا لم يتوفر البيانات الخاصة بولي الأمر فلابد من الدخول لنظام نور والقيام باتباع بعض من الخطوات عن طريق إعادة كلمة السر واسم المستخدم مرة أخرى بداية من الضغط على كلمة نسيت كلمة السر واسم المستخدم.

أصدرت وزارة التربية والتعليم السعودي بالتسجيل بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي لعام 1443 هجري بداية من يوم الأحد الموافق 21 محرم 1443 هجري الذي يوافق 29 أغسطس 2021 ميلادي وتم التوضيح بالتعميم التي أصدر عنها الأمور الآتية:

مواعيد التسجيل في الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور لأولياء الأمور .

. وجود تنبيهات عامة.

الرابط الخاص بالتسجيل المتوفر لولي الأمر ومدير المدرسة تبعاً للصلاحيات التي منحتها له الوزارة.

شروط قبول الطلبة والطالبات وعمرهم.

وحرصت الوزارة بأن تقوم بإبلاغ التعميم التي تم إصداره لكل مدار التعليم العام الابتدائي الحكومي وكذلك مدارس تحفيظ القرآن والمعاهد وغيرها.