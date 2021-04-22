"حزين ومحبط".. كيف علق بيريز على "انهيار السوبر الأوروبي"؟

كشف رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، عن رأيه بخصوص أسباب التداعي السريع لمشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي، بعد انسحاب 10 أندية بعد ساعات من إطلاقها.

وقال بيريز في مقابلة مع شبكة "سير" الإسبانية: "أنا حزين بعض الشيء ومحبط، لأننا نعمل على هذا المشروع منذ 3 سنوات، وندرك أننا نستطيع الكفاح ضد هذا الوضع الاقتصادي في الكرة الإسبانية، والليغا لا يمكن المساس بها، لأنها جزء من التاريخ، ونظام دوري الأبطال عفا عليه الزمن وقديم ويحظى باهتمام فقط بداية من دور ربع النهائي، قبل هذا لا يوجد أي اهتمام، وخسرت هذه الأندية في الموسم الماضي 600 مليون يورو، مما يعني أن هذا النظام لا يعمل".

وأضاف: "لم أر في حياتي هذه العدوانية مثلما حدث في الأيام الماضية، وكأنه كان شيئا مدبرا، وعندما أعلننا عن إمكانية رؤية رئيس يويفا أو الفيفا، لم يرد علينا أحد. كانت هناك تهديدات وتوبيخات وكأننا قتلنا كرة القدم"، حسبما نقلت "آس" الإسبانية.

وعن انسحاب الأندية الإنجليزية من دوري السوبر الأوروبي، أوضح بيريز: "ما حدث كان معقدا، ومن الصعب شرحه، ولكن كان هناك ناد إنجليزي غير مهتم كثيرا بالبطولة، وهذا تسبب في عدوى البقية، هناك ناد لم يكن مقتنعا بأي شكل، ولكنه وقع على اتفاق ملزم، وفي النهاية قالوا إنهم سينسحبون".

وتابع بيريز قائلا: "بدأوا في عمل حملات عبثية بأن هذه البطولة ستقضي على البطولات المحلية، وأننا نقضي على كرة القدم، وهناك أشخاص لديهم امتيازات ولا يرغبون في فقدانها، حتى لو كان هذا على حساب تدمير الأندية".

وتساءل بيريز: "كيف ستقنع الألمان والفرنسيين إذا وقع الجميع على هذا الاتفاق وفي النهاية أصبحنا 3، لأنه في بايرن يغيرون الإدارة، والمشروع كان قابلا للتنفيذ، وأعتقد أن اليويفا قامت بدور فاجأني شخصيا، وأعتقد أن رئيس اليويفا يجب أن يكون شخصا مناسبا، ولكنه كان بمثابة شخص يطلق قنابل ذرية، وربما يكون ما فعلناه هو عدم تقديم الأمر جيدا وعدم شرحه بشكل أوضح، ولكنهم أيضا لم يمنحونا الفرصة"، بحسب ما نقلت صحيفة "آس" عن الشبكة الإسبانية.

وكان مشروع دوري السوبر الأوروبي قد تعرض الأربعاء لضربات متلاحقة، إذ أكد رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، أندريا أنييلي، أن المشروع الذي أطلقه 12 من كبار أندية القارة العجوز، لا يمكن أن يبصر النور بعد انسحاب الأندية الإنجليزية الستة الثلاثاء.

وردا على سؤال عما إذا كان "دوري السوبر سيتوقف من دون الأندية الإنجليزية"، أكد مصدر مقرب من أنييلي فضّل عدم الكشف عن هويته حقيقة ذلك، علما أن أسهم بطل إيطاليا تراجعت بنسبة 12 في المئة في بورصة ميلانو بعد انهيار المشروع الأربعاء، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وبعد تصريحات أنيللي بدقائق، أعلن فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الأربعاء، انسحابه من دوري السوبر الأوروبي، كما رافقه في ذلك إنتر ميلانو الإيطالي.