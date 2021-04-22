مقتل شخصين فى قصف استهدف مقديشو

جدة - نرمين السيد - وأشارت وسائل إعلام صومالية اليوم، إلى سماع دوى انفجارات وقعت فى مديرية حى بونطيرى بمقديشو ناجمة عن قصف مدفعي، مشيرة إلى أن حركة "الشباب" الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وتعانى الصومال من وجود تشعبات أمنية وعشائرية معقدة فى البلاد بالإضافة إلى وجود "حركة الشباب" الأمر الذى يضيف المزيد من المصاعب الأمنية.