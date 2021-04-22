السنى: خروج المرتزقة من ليبيا أمر حتمى

جدة - نرمين السيد - أكد مندوب ليبيا فى الأمم المتحدة، الطاهر السنى، إن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا أمر حتمى، مشددا فى نفس الوقت على عدم السماح بخروج سلاح المرتزقة لحفظ أمن دول الجوار، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.





وطالبت اللجنة الرباعية بشأن ليبيا التى تضم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى بانسحاب فورى لجميع القوات الأجنبية من ليبيا. ودعا بيان صادر عن اللجنة بعد اجتماع لقادتها عبر الفيديو مساء أمس الثلاثاء إلى "الامتثال التام لحظر السلاح والانسحاب الفورى وغير المشروط لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة الأراضى بشكل يعيد بالكامل لليبيا مبادئها ويحافظ على وحدتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها".

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