أعلى حصيلة يومية فى العالم.. الهند تسجل 315 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وزارة الصحة، فأن تلك الحصيلة اليومية لم يسبق أن سجلتها أى دولة فى العالم من قبل. وبذلك يرتفع إجمالى عدد الإصابات المسجلة رسميًا فى الهند إلى 15,9 مليون حالة.

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