تفاصيل اسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية في كربلاء وبغداد

أسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية 2021، تتوالى وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالعراق مهمة صرف رواتب الرعاية الاجتماعية لعام 2021، حيث يتم توفير ما يقرب من 2.400.000.000 دينار من أجل تلك الأسرة، حيث وصل عدد الأسر المستفيدة من الرعاية الاجتماعية إلى أكثر من 115 ألف أسرة، ولذلك وفرت الحكومة بالعراق إمكانية الاستعلام عن موعد صرف مبلغ الرعاية الاجتماعية وقيمته وأسماء المشمولين فيه من خلال الموقع الإلكتروني، حيث يمكن الاستعلام بسهولة من خلاله.

المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية 2021

لقد أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالعراق من خلال صفحتاه الرسمية على الفيسبوك ضرورة مراجعة المواطنين المستفيدين من منحة الرعاية الاجتماعية 2021 بياناتهم عبر الموقع الرسمي للوزارة، وذلك من أجل التأكد من كون أسماء موضوعة في كشف أسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية 2021.

كما سيتم الإعلان عن أسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية 2021 في مختلف محافظات العراق والتي تشمل (بغداد – كربلاء – كركوك – واسط – الأنبار – داهوك – القادسية – صلاد الدين – البصرة) وغيرهم من باقي محافظات دولة العراق.

أسماء الرعاية الاجتماعية العراقية

لقد تم الإعلان من قبل “د/عادل الركابي” وزير وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالعراق أن موعد صرف مبالغ الرعاية الاجتماعية سيكون في يوم 25 آذار الموافق يوم الأحد 25 أبريل لعام 2021، حيث ستصل تلك المبالغ إلى عدد كبير من الأسر العراقية في مختلف المحافظات المعلن عنهم في الموقع بقائمة كاملة تسمى بقائمة “أسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية 2021”.

كما سيتم الإعلان عن أسمائهم من قبل الموقع الإلكتروني، حتى يتم التأكد من وجود أسمائهم قبل حلول موعد صرف مبالغ الرعاية الاجتماعية، حيث يمكن الدخول على موقع الوزارة من خلال البحث عنه على منصة “google” الإلكترونية، ونتابع معكم خلال الأيام القادمة عبر موقعنا تفاصيل صرف الرواتب الإجتماعية.