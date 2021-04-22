سوا بوست 160 طريقة التفعيل بالتفصيل

تعد باقة سوا بوست 160 من الباقات المميزة للكثير من مستخدمي شرائح سوا STC حيث تمنحك الباقة هدايا إنترنت وباقات تستخدمها في التواصل على السوشيال ميديا ودقائق مجانية مناسبة للمكالمات حيث تعتبر الباقة من الباقات الشائعة حالياً داخل المملكة ويحرص جميع المواطنين على تفعيلها في هواتفهم المحمولة ولهذا سوف نعرض لكم طريقة التفعيل والمميزات الخاصة بالباقة.مميزات تفعيل باقة سوا بوست
تتمتع باقة سوا بوست بالعديد من المميزات التي جعلتها موضع إهتمام للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة حيث تقدم هدايا إنترنت ودقائق مكالمات لمستخدميها وغيرها من المميزات التي تتمثل فيما يلي:
- استمتع بمكالمات غير محدودة داخل الشبكة و مكالمات خارج الشبكة لأكثر من 1000 دقيقة.
- يمكنك استخدام الباقة في السوشيال ميديا بطريقة غير محدودة وفي جميع مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر، يوتيوب، سناب، فيس بوك، واتس اب، انستقرام وكافة المواقع الاخرى).
- 40 جيجا بايت يمكنك استخدامها للإنترنت..
- هذه الباقة صالحة لمدة أربعة أسابيع من بدء التفعيل.
يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة إلى تفعيل باقة سوا بوست على هواتفهم المحمولة والاستمتاع بالهدايا والمميزات ويمكنك الآن بسهولة تفعيل باقة سوا بوست من خلال إرسال رسالة (7170) إلى رقم (900) أو من خلال الاشتراك عبر تطبيق STC وإتباع الخطوات التالية:
- إذا لم تقم بتحميل تطبيق STC قم بتحميله الان من متجر بلاي.
- قم بتسجيل الدخول على البرنامج وسجل رقم الجوال الشخصي وأدخل كلمة المرور وانقر على تسجيل الدخول.
- إختر أيقونة خدماتي ثم أختر الباقات واضغط على باقة سوا بوست.
- إضغط على أيقونة تفعيل الباقة.
- يجب أن تتأكد أولا من وجود رصيد قبل تفعيل الباقة.
- بعد الإنتهاء من التسجيل سوف تصلك رسالة لتأكيد عملية التفعيل بنجاح.
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تعد باقة سوا بوست 160 من الباقات المميزة للكثير من مستخدمي شرائح سوا STC حيث تمنحك الباقة هدايا إنترنت وباقات تستخدمها في التواصل على السوشيال ميديا ودقائق مجانية مناسبة للمكالمات حيث تعتبر الباقة من الباقات الشائعة حالياً داخل المملكة ويحرص جميع المواطنين على تفعيلها في هواتفهم المحمولة ولهذا سوف نعرض لكم طريقة التفعيل والمميزات الخاصة بالباقة.مميزات تفعيل باقة سوا بوست
تتمتع باقة سوا بوست بالعديد من المميزات التي جعلتها موضع إهتمام للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة حيث تقدم هدايا إنترنت ودقائق مكالمات لمستخدميها وغيرها من المميزات التي تتمثل فيما يلي:
- استمتع بمكالمات غير محدودة داخل الشبكة و مكالمات خارج الشبكة لأكثر من 1000 دقيقة.
- يمكنك استخدام الباقة في السوشيال ميديا بطريقة غير محدودة وفي جميع مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر، يوتيوب، سناب، فيس بوك، واتس اب، انستقرام وكافة المواقع الاخرى).
- 40 جيجا بايت يمكنك استخدامها للإنترنت..
- هذه الباقة صالحة لمدة أربعة أسابيع من بدء التفعيل.
يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة إلى تفعيل باقة سوا بوست على هواتفهم المحمولة والاستمتاع بالهدايا والمميزات ويمكنك الآن بسهولة تفعيل باقة سوا بوست من خلال إرسال رسالة (7170) إلى رقم (900) أو من خلال الاشتراك عبر تطبيق STC وإتباع الخطوات التالية:
- إذا لم تقم بتحميل تطبيق STC قم بتحميله الان من متجر بلاي.
- قم بتسجيل الدخول على البرنامج وسجل رقم الجوال الشخصي وأدخل كلمة المرور وانقر على تسجيل الدخول.
- إختر أيقونة خدماتي ثم أختر الباقات واضغط على باقة سوا بوست.
- إضغط على أيقونة تفعيل الباقة.
- يجب أن تتأكد أولا من وجود رصيد قبل تفعيل الباقة.
- بعد الإنتهاء من التسجيل سوف تصلك رسالة لتأكيد عملية التفعيل بنجاح.
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