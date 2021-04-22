الاستفادة من خدمات منصة إحسان و رفع إيقاف الخدمات

الاستفادة من خدمات منصة إحسان، منصة إحسان من المنصات الخيرية الوطنية المطلقة بموجب أمر ملكي من جلالة الملك بتعاون بين مجموعة لجان رسمية مع هيئة سدايا وهدفها الأول والأخير تعزيز دور الأعمال الخيرية والتنموية بالسعودية ولم يتم تحديد شروط معينة للتسجيل في المنصة ويمكن التسجيل في إحسان للاستفادة من خدماتها سواء للمتبرع أو المستفيد.

منصة إحسان الخيرية

واحد من المنصات الخيرية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لمساعدة الفئات المحتاجة وتتميز بالكثير من المميزات منها أنها تسهل من عملية التبرع والحصول على التبرع بأي وقت وبأي مكان داخل حدود المملكة كما وأنها تقدم تبرعاتها في جميع المجالات سواء في المجال التعليمي أو الإغاثي أو الصحي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي أو التقني جميع مجالات الحياة وتقدم خدماتها لجميع الأفراد الذين يمرون بمشكلات حياتية بسبب نقص المال.

الاستفادة من خدمات إحسان الخيرية

لكي يتم الحصول على دعم منصة إحسان والاستفادة منها يجب أن يكون المستفيد:

من مستحقي الرعاية الاجتماعية بالسعودية.

من المستفيدين التابعين القطاع التعليمي للطلاب.

الغارمين.

من يستحقون مبالغ تحسين المعيشة.

القطاع الصحي.

المحتاجين.

خطوات الاستفادة من خدمات منصة إحسان

الاستفادة من خدمات إحسان يحتاج التسجيل في منصة إحسان ويتم الاستفادة من خدمات منصة إحسان المقدمة كالآتي:

فتح رابط منصة إحسان المباشر الإلكتروني .

في أعلى الصفحة يتواجد زر التسجيل يتم النقر عليه.

يقوم الموقع بنقل المستخدم إلى صفحة كتابة بيانات التسجيل المطلوبة على المستخدم القيام بملأها جميعها.

وبعد ذلك يضغط على إنشاء حساب.

وبذلك يتم التسجيل بشكل رسمي في منصة إحسان والبدء في الاستفادة من خدماتها.

طريقة رفع إيقاف الخدمات على إحسان من خلال ناجز

تقدم منصة إحسان خدمة رفع إيقاف الخدمات لمن صدر في حقهم حكم قضائي خاص بعدم تسديد المستحقات المالية للجهة المطلوبة ويمكن طلب رفع إيقاف الخدمات من ناجز كالآتي: