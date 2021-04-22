برنامج سين للشقيري في رمضان على MBC

برنامج سين للشقيري، واحد من أشهر الشخصيات التلفزيونية هو الشقيري والذي قام بتقديم سلسلة من البرامج معروفة باسم خواطر وكان لها دور وتأثير كبير في نفوس من شاهده من الشباب، ودفعهم نحو الأمل والتفاؤل بالخير والتغيير والتطور للأفضل، وكان قد انتهى أخر موسم من برنامج خواطر وحزن معه العديدين لأنه من أفضل البرامج التليفزيونية، ولم يظهر الشقيري بشهر رمضان الماضي ولكنه ها هو الآن يظهر ببرنامج جديد برنامج سين لمحبي أعمال الشقيري وللذين يرغبون في معرفة موعد برنامج سين تابعوا معنا.

موعد برنامج أحمد الشقيري سين

يعرض برنامج سين لأحمد الشقيري على شاشة قناة MBC طوال أيام الشهر الكريم بتمام الخامسة والعشر دقائق في مصر أما بتوقيت مكة المكرمة فهو بتمام السادسة والعشر دقائق، أو يمكن مشاهدته على منصة شاهد Free التي تعرض البرنامج بدون رسوم مطلوبة للاشتراك والمشاهدة وعلى المشاهد فقط مشاهدة الإعلانات التي تقدم على المنصة.

يمكنكم مشاهدة البرنامج على قناة إم بي سي للتعرف على ما مرت به المملكة العربية السعودية في سنواتها الأخيرة حتى أصبحت متطورة بهذا الشكل في جميع مجالاتها سواء كانت الصحية أو التعليمية أو الاقتصادية أو التجارية وجميع المجالات المختلفة.

برنامج سين للشقيري

كما ذكرنا فإن مقدم برنامج سين هو أحمد الشقيري الذي امتاز بقدرته على التأثير على فكر وعقل الشباب صغار السن لكي يتمكنوا من تقديم أفضل ما لديهم، حيث ناقش الكثير من الفكر والعادات الحياتية وأوضح طرق كثير للبحث والسعي فقام بتقديم برنامج خواطر والذي صدر منه عشرة أجزاء كاملة لذلك عندما توقف خواطر ترك أثرًا كبيرًا في النفوس.

ولكنه عاد في رمضان 1442 بقوة ببرنامجه التلفزيوني برنامج سين الذي يوضح به الإيجابيات والتطورات التي مرت على المملكة في الفترة الأخيرة حيث شمل ذلك التغيير جميع المجالات وكان تغييرً رقميًا واضحًا، ويقدم الشقيري تلك التطورات بأسلوبه المعتاد الذي يحبه الشباب والمتابعين أسلوبه المليء بالأمل.