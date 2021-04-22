“استعلم الان” موقع نظام نور 1442لاستخراج نتائج الطلاب ومنصة مدرستي بعد انتهاء الاختبارات النهائية

استخراج نتائج الطلاب من مدرستي الإلكترونية وموقع نظام نور برقم الهوية فقط حيث يقوم الطلاب بالدخول على الرابط الرسمي للموقع بشكل يومي منذ انتهاء الاختبارات النهائية للمرحلة الابتدائية على منصة مدرستي التعليمية، ويتيح الموقع استخراج النتائج برقم الهوية فقط أو الاستخراج بدون رقم سري بحساب الطالب أو بحساب ولي الأمر وذلك فور الانتهاء من رفع جميع النتائج على الموقع.

الاختبارات الإلكترونية لوزارة التعليم

يتم الانتظار لظهور أخبار عن الإعلان عن نتيجة الطلاب بالمرحلة الابتدائية. يتم الدخول من حساب الطالب على منصة مدرستي. تجد القائمة الرئيسية على يمين الشاشة التي فيها الصحة الرئيسية – مقرراتي – الواجبات – الاختبارات – الأنشطة – جدولي – التقارير والاحصائيات. يتم اختيار ايقونة التقويم. يتم اختيار إشعارات الفترة الأولى. تجد ملف بي دي اف بالنتائج. يتم تنزيل الملف على جهاز الكمبيوتر. يتضمن الملف إشعار بدرجات الطلاب. ابحث عن اسم ابتك.

استخراج اشعارات نتائج الطلاب على منصة مدرستيكيفية استخراج نتائج المرحلة الابتدائية من نظام نور

بعد شرح خطوات استخراج درجات الطلاب من منصة مدرستي التعليمية من حساب الطالب يمكن أيضا من خلال المنصة استخراج الدرجات بالدخول منها على نظام نور المركزي، أو الدخول على الرابط بدون منصة مدرستي، حيث يكون ضمن خيارات الصفحة الدخول على نظام نور ويتم إدخال رقم الهوية الوطنية فقط أو الرقم السري أيضا ورمز التحقق واستخراج درجات الطلاب، ويتم الاستعلام من نظام نور فقط بالخطوات التالية:

يتم الدخول المباشر على رابط نظام نور المركزي. يقوم الطالب بكتابة اسم المستخدم. يتم إدخال رقم الهوية يقوم الطالب بكتابة رمز التحقق ثم يبدأ الاستعلام. يتيح الرابط استخراج النتائج برقم الهوية فقط بدون رقم سري في حال تم نسيان الرقم السري. يتيح الرابط الدخول بحساب ولي الأمر أيضا.

وتكون منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني عن بعد هي من أفضل وأحدث الأنظمة التعليمية الحديثة في القرن الواحد والعشرين حيث تأتي كنظام شامل للتدريس وفيديوهات شرح المواد الدراسية للطلاب والتي من خلالها بتعرف الطفل في المراحل العمرية الثلاثة الابتدائية والمتوسطة والثانوية على منصة واحدة كما يتم مشاركة المعلمين والطلاب واولياء الأمور عليها في آن واحد ليتم متابعة برنامج شامل للتعليم والحضور والغيار وأيضا استخراج النتائج.

بدأ البحث اليومي يزداد عن نتائج الطلاب على موقع نظام نور التعليمي ومعرفة الموعد المقرر للإعلان عنها، بعد انتشار التوقعات عن الإعلان عنها في أيام الخميس أو الجمعة، فبدأ البحث يستمر عليها عبر منصة مدرستي أيضا برقم الهوية والرقم السري، بينما تستمر الاختبارات الإلكترونية للمرحلة المتوسطة والثانوية عبر المنصة بشكل يومي، ويبدا استخراج النتائج برقم حساب الطالب وكذلك حساب ولي الأمر ابتداء من الأيام الماضية وحتى اليوم.

موعد نتائج المرحلة الابتدائية 1442

يتم الإعلان عن نتائج الطلاب بعد الانتهاء من تصحيح نتائج الطلاب النهائية ورفع جميع النتائج من حساب المعلم على موقع نظام نور التعليمي ليتم الإعلان عن إمكانية الاستخراج بالرقم السري ورقم الهوية، وبعد أن مضى على آخر أيام الاختبارات النهائية التي كان في السادس من رمضان، يترقب الطلاب الإعلان عن النتائج اليوم الخميس أو غدا كحد أقصى.

تنتهي جميع الاختبارات النهائية اليوم الخميس العاشر من رمضان، وذلك لطلاب المرحلة الابتدائية من الصف الأول وحتى السادس الابتدائي، ويبدا البحث الكبير من الطلاب على النتائج من خلال رابط النظام التعليمي لحين الإعلان عنها، ويقوم المعلم من خلال حسابه الشخصي على رابط الموقع برفع الدرجات النهائية للاختبارات بعد إضافة أعمال السنة وأنشطة الطلاب والواجبات اليومية وأيضا الحضور والغياب لطالب في الفصل,.