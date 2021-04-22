عشية قمة المناخ.. "إيكيا" تتبرع بمليار يورو

تعهدت مؤسسة "إيكيا"، التي تشكّل الذراع الخيرية لشركة الأثاث السويدية العملاقة، الأربعاء، التبرع بمليار يورو (1,2 مليار دولار) للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وستستهدف الأموال، التي ستُخصص في شكل منح على مدى خمس سنوات، البرامج القادرة على تحقيق نتائج على المدى القصير.
وقال المدير العام للمؤسسة بير هيغينيس لوكالة فرانس برس إن "الهدف يتمثل في الحدّ من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في أسرع وقت ممكن".
وأضاف "إذا خفضت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار طن واحد هذا العام، فسيكون ذلك أكثر فاعلية مما لو تحقق ذلك في 5 سنوات".
وأوضحت المؤسسة أن الأموال التي تعهدت التبرع بها تضاف إلى 500 مليون يورو سبق أن التزمت تقديمها لمبادرات المناخ للسنوات الخمس المقبلة.
ومع أن المؤسسة لم تحدد مشروعاً بذاته سيفيد من التبرع، اشار هيغينيس على سبيل المثال إلى الحاجة لاستبدال مئات الآلاف من مولدات الديزل المستخدمة في المجتمعات المنخفضة الدخل في الكثير من الدول النامية وإقامة شبكات تعمل بالطاقات المتجددة.
ويأتي إعلان مؤسسة "إيكيا" عشية قمة المناخ الافتراضية التي يستضيفها الرئيس الأميركي جو بايدن يومي الخميس والجمعة.
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