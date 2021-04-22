واشنطن: لا يوجد ما يمنعنا من فرض عقوبات لمحاسبة إيران

جدة - نرمين السيد - وقال برايس، خلال المؤتمر الصحفى اليومى، إنه لا ينبغى لطهران أن تتوهم بأننا سوف نتوانى عن جهودنا لمحاسبة إيران على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ولبرنامج الصواريخ الباليستية، ودعم الإرهاب، ودعم الوكلاء فى المنطقة.

وأضاف، أنه لا يوجد شيء فى خطة العمل الشاملة المشتركة ينص على أن الولايات المتحدة أو أى دولة أخرى فى جميع أنحاء العالم لا يمكنها فرض عقوبات لمحاسبة إيران على مجالات أخرى من سلوكها وتأثيرها الخبيث.