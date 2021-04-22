جدة - نرمين السيد - وقال برايس، خلال المؤتمر الصحفى اليومى، إنه لا ينبغى لطهران أن تتوهم بأننا سوف نتوانى عن جهودنا لمحاسبة إيران على انتهاكاتها لحقوق الإنسان، ولبرنامج الصواريخ الباليستية، ودعم الإرهاب، ودعم الوكلاء فى المنطقة.
وأضاف، أنه لا يوجد شيء فى خطة العمل الشاملة المشتركة ينص على أن الولايات المتحدة أو أى دولة أخرى فى جميع أنحاء العالم لا يمكنها فرض عقوبات لمحاسبة إيران على مجالات أخرى من سلوكها وتأثيرها الخبيث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن: لا يوجد ما يمنعنا من فرض عقوبات لمحاسبة إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.