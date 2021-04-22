زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب سواحل تشيلى

جدة - نرمين السيد - وأشار المركز إلى أن الزلزال ضرب إقليم أوهيغيتز جنوبى العاصمة سانتياغو بوسط البلاد، مضيفاَ أن بؤرة الزلزال كانت بعمق كيلومترين. ولفت المركز إلى عدم وجود أى معلومات عن وقوع دمار أو سقوط ضحايا أو مصابين.

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