جوجل يحتفل ب يوم الأرض العالمي 22 أبريل من كل عام // بيئة نظيفة تساوي حياة صحية للجميع

وضع محرك البحث الرئيسي جوجل شجرة خضراء لشعاره اليوم رمز للاحتفال ب يوم الأرض العالمي، وتعبيراً عن جمال الطبيعة والدعوة إلي زيادة الرقعة الخضراء على سطح الكوكب، والدعوة إلي الاحتفالات في كل أرجاء الكرة الأرضية بهذه المناسبة الهامة للغاية، فكوكب الأرض نحن شركاء عليه ويجب على الجميع العمل على تحسين البيئة والحفاظ عليه، وجعل المناخ على هذا الكوكب الذي نعيش عليه مناخ صحي، وهو ما يهدف إليه اليوم جوجل بتغير شعاره إلي شجرة خضراء ترمز للطبيعة الخلابة، ودعوة جميع المنظمات العاملة في مجال البيئة حول العالم لحماية الأرض من الانبعاثات الحرارية، التي تنتج من المصانع في جميع أرجاء المعمورة.

ما سبب ألاحتفال ب يوم الأرض العالمي

الهدف الرئيسي من الاحتفال بهذا اليوم نشر ثقافة المحافظة على البيئة من التلوث، وأن يكون هذا الاتجاه السائد في جميع دول العالم وهذا لمصلحة العنصر البشري من الأضرار الخطيرة من أرتفاع درجة حرارة الأرض، والتغير في طبيعة المناخ بسبب التلوث من الغازات و الأدخنة.

متى بدأ الاحتفال بيوم الأرض

أول من فكر في الاحتفال بيوم الأرض العالمي، هو ناشط السلام جون ماكونيل في المؤتمر الخاص بمنظمة اليونيسكو عام 1969 ميلادي، وكان أول أحتفال رسمي للأمم المتحدة بهذه المناسبة كان يوم 21 مارس بمناسبة بداية فصل الربيع وتفتح الزهور، وبداية تنفس الأرض واخضرارها من هذا التاريخ بدأت مسيرة الاحتفال بيوم الأرض، حتى تم تغير هذا اليوم إلي يوم 22 أبريل من كل عام ميلادي.

حماية كوكب الأرض مسئولية جماعية

بعد أن ذادت درجة الحرارة بصورة كبيرة على سطح الكرة الأرضية، وبدأ المناخ في التغير دعت الأمم المتحدة لعقد وتوقيع أتفاقية لكي تلتزم الدول بخفض الانبعاثات الحرارية وتخفيض درجة حرارة الأرض، وهو ما حدث في عام 2016 وتم توقيع أتفاقية حماية المناخ بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية و120 دولة أخرى حول العالم.

وفي نهاية المقال نرجو أن نكون وفقنا في تقديم معلومة مفيدة وصحيحة لمتابعينا الأعزاء في كل أرجاء المعمورة، مع تمنياتنا بحياة صحية وبيئة نظيفة على سطح كوكبنا كوكب الأرض.