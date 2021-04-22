التحقق من الأهلية في ساند وشروط الاستحقاق ورابط الاستعلام عن الصرف برقم الهوية

التحقق من الأهلية في ساند للحصول على الدعم المادي لبدل التعطل عن العمل ففي ظل العوامل الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كرونا تأثر سوق العمل بشكل كبير، حيث تعرضت عدد من طبقات الشعب العامل للتعطل على العمل بما يؤثر سلبا على الدخل المادي الشهري لها، ولذلك يبحت المواطن على التسجيل في ساند للحصول على بدل التعطل ويتابع شروط الأهلية ومدى انطباقها للحصول على دعم المؤسسات الحكومية بالمملكة.

برنامج ساند الاجتماعي

برنامج تسجيل ساند

هو برنامج اجتماعي يتم بالتسجيل فيه صرف بدل تعطل للمواطن السعودي العاطل عن العمل في ظل حظر التجوال في عدد من المحافظات بالمملكة بسبب انتشار فيرسو كرونا، وقد عاني المواطن السعودي من العديد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية في العامين الماضيين، حيث كانت خطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في رؤية 2030 من أسباب تراجع سوق العمل بالمملكة ,أيضا كان انتشار فيروس كرونا العامل الكبير في تعطل وإيقاف العديد من الوظائف، ويتابع المواطن بذلك التسجيل في العديد من البرامج الاجتماعية للحصول على الدعم المعيشي له، وتقوم المملكة بإطلاق العديد من البرامج الاجتماعية التي تقوم بمساعدة الفرد السعودي على المعيشة منها:

منصة إحسان الخيرية لصرف الدعم للأسر الفقيرة بالمملكة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإطلاق برامج الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة.

برنامج التأهيل الشامل للمعاقين والمطلقات والشيوخ وأصحاب الأمراض المزمنة.

شروط الأهلية في ساند

قامت المنصة الإلكترونية بوضع عدد من شروط التسجيل والاستحقاق في ساند، حيث لابد أن يكون المسجل سعودي الجنسية وأن يكون قادر على العمل بينما لا يجد وظائف، كما يجب أن يكون العمر المقرر له أقل من 59 عاما، وأن يكون مقيما بالمملكة وان يكون قد سبق له التسجيل في التأمينات بالمملكة لمدة لا تقل عن عام، كما يكون من الهام ألا يكون الفرد قد ترك عمله بإرادته.

تبدا الخوات بالدخول على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. يقوم المستخدم بالدخول من حساب التسجيل الخاص به. ثم يبدا التحقق من الأهلية.

خطوات التحقق من الأهليةقيمة المبالغ الذي يحصل عليها العامل من ساند

يقوم المستفيد بصرف 60% من الراتب الذي كان يتقاضاه في الشهور الثلاثة الأولى بينما يتم صرف 50% من الراتب فيما بعد، ويكون مدة الدفع في خلال عام واحد، وينال تعويض من محل العمل بقيمة 9 آلاف ريال في الأشهر الثلاثة الأولى بينما يحصل على 7 آلاف وخمسمائة ريال بالأشهر التالية.

يتم الدخول على الرابط الرسمي للتأمينات الاجتماعية. يتم الدخول بالحساب الشخصي للمستفيد. يقوم باختيار ايقونة التعطل عن العمل. قم باختيار ايقونة “ساند”. يتم كتابة رقم الحساب البنكي ثم رمز التحقق وتأكيد الطلب. يتم القبول أو الرفض في رسالة على الهاتف النقال.

خطوات التسجيل في التأمينات السعودية