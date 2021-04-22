رسميا.. مصر تنتج 40 مليون جرعة سنويا من "سبوتنيك في"

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي يسوق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالخارج، الخميس، إن شركة مينا فارم المصرية لصناعة الأدوية اتفقت على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة سنويا من لقاح (سبوتنيك في) الروسي.

وأضاف الصندوق في بيان مشترك مع مينا فارم أن الطرفين اتفقا على البدء فورا في نقل التكنولوجيا، ومن المتوقع بدء الإنتاج في الربع الثالث من هذا العام.

وتابع البيان "سينتج صندوق الاستثمار المباشر الروسي ومينافارم في بادئ الأمر أكثر من 40 مليون جرعة سنويا.

وسيتم الإنتاج في مصنع مينا فارم للتكنولوجيا الحيوية في القاهرة "للتوزيع على مستوى العالم".

وسجلت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة، مقارنة مع 855 حالة إصابة و42 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 218902، من ضمنهم 164803 حالة تم شفاؤها، و12866 حالة وفاة".