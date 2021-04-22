جدة - نرمين السيد - قال بيان مشترك صادر عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ومنظمة الصحة العالمية والتحالف العالمى من أجل اللقاحات، إن الشحنة "ضرورية للغاية وتأتى فى الوقت المناسب" وستساعد العاملين فى القطاع الصحى "على مواصلة تقديم الخدمات الضرورية لإنقاذ الأرواح فى نظام صحى منهك بالفعل نتيجة الحرب الدائرة منذ عقد من الزمن".
وتم تسليم 53800 جرعة إلى الشمال الغربى الذى تسيطر عليه المعارضة، وهى منطقة قال البيان إنها شهدت نزوحا واسع النطاق بعد أعمال قتالية كبيرة العام الماضي. وذكر البيان أنه من المنتظر تسليم المزيد من الشحنات فى الأسابيع والأشهر المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوريا تتلقى أول شحنة من لقاحات كورونا عبر مبادرة كوفاكس العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.