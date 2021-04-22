سوريا تتلقى أول شحنة من لقاحات كورونا عبر مبادرة كوفاكس العالمية

جدة - نرمين السيد - قال بيان مشترك صادر عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ومنظمة الصحة العالمية والتحالف العالمى من أجل اللقاحات، إن الشحنة "ضرورية للغاية وتأتى فى الوقت المناسب" وستساعد العاملين فى القطاع الصحى "على مواصلة تقديم الخدمات الضرورية لإنقاذ الأرواح فى نظام صحى منهك بالفعل نتيجة الحرب الدائرة منذ عقد من الزمن".

وتم تسليم 53800 جرعة إلى الشمال الغربى الذى تسيطر عليه المعارضة، وهى منطقة قال البيان إنها شهدت نزوحا واسع النطاق بعد أعمال قتالية كبيرة العام الماضي. وذكر البيان أنه من المنتظر تسليم المزيد من الشحنات فى الأسابيع والأشهر المقبلة.