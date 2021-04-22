فرنسا تهدد روسيا بفرض عقوبات حال وفاة المعارض نافالنى

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لو دريان، إن الاتحاد الأوروبى سيحمل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والسلطات الروسية المسؤولية المباشرة إذا توفى المعارض البارز أليكسى نافالنى، المضرب عن الطعام فى أحد السجون، مضيفا أن التكتل سيفرض عقوبات جديدة إذا حدث ذلك.
وفى حديثه للقناة الثانية فى التلفزيون الفرنسى، أضاف لو دريان، إنه لا يعتقد أن موسكو تريد شن عملية عسكرية فى شرق أوكرانيا على الرغم من أنها تحشد الآلاف من قواتها على الحدود.
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