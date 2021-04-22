إصابة 7 أشخاص فى حادث طعن بهولندا

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة فى بيان اليوم الخميس، إنه تم استدعاء الضباط إلى مركز طالبى اللجوء، واعتقلت المشتبه به.
وأضافت أنه تم نقل الجرحى جميعا إلى مستشفى لتلقى العلاج، ونقل سكان المبنى الذى وقع فيه حادث الطعن إلى مبان أخرى فى المركز أثناء تحقيق الشرطة.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، لم يتضح على الفور الدافع وراء حادث الطعن الذى وقع فى بلدة إخت على بعد 180 كيلومترا جنوب العاصمة أمستردام.
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