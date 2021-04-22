ليبرمان: سقوط صاروخ سوري برأس حربي على إسرائيل كان من الممكن أن...

حذر أفيغدور ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، من أنه كان "من الممكن أن ينتهي سقوط صاروخ برأس حربي يزن 200 كلغ على إسرائيل بشكل مختلف" تعليقا على سقوط صاروخ سوري قرب ديمونة.

وأضاف ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" المعارض لرئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، في تغريدة له عبر صفحته الخاصة على "تويتر"، أن "إسرائيل تشهد شللا حكوميا وتآكلا لقوة الردع".

واعتبر ليبرمان إن نتنياهو "أُخذ على حين غفلة عندما كان نائما إذ إنه منشغل في مسائله الشخصية"، داعيا الكنيست إلى الخروج من الشلل وانعقاد لجنة الخارجية والأمن البرلمانية لدراسة جهوزية الأجهزة الأمنية لاحتمال تصاعد الأوضاع مع سوريا أو إيران.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن فتح تحقيق في "مدى نجاح عملية اعتراض الصاروخ الذي أطلق من سوريا وسقط في منطقة النقب".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "تم إطلاق صاروخ اعتراض باتجاه الصاروخ السوري الذي انزلق نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أنه "حتى الساعة لم يتضح بعد إذا ما تمت عملية الاعتراض بنجاح، والتفاصيل قيد التحقيق".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن ليلة الأربعاء إلى الخميس، عن سقوط صاروخ في منطقة النقب أطلق من سوريا، مشيرا إلى أنه ردا على ذلك شن هجوما على مواقع تابعة للقوات السورية.