نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو يوم الأرض 2021 ولماذا لاقى احتفالاً كبيراً في الذكري الخمسين له علي مستوى العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوم الأرض 2021 يحتفى به محرك البحث الأشهر علي مستوي العالم، وذلك اليوم الخميس 22 أبريل 2021، حيث نشر فيديو وعرض صور عن أهمية التشجير والزراعة من أجل الطبيعة والحفاظ عليها وتجميلها، ويظهر ذلك خصيصاً بعد ما انتشر من ملوثات كثيرة، وتسببت في أذية الكثيرين علي سطح الكوكب الأرضي، وسنتعرف علي تفاصيل يوم الارض العالمي الآن.

يوم الأرض 2021

الاحتفال بيوم الأرض العالمي في 22 أبريل من كل عام، وبدأ هذا الاحتفال منذ عام 1970 بهدف الدعوة إلى بيئة صحية وآمنة وعادلة وعالم مستقر، وبدأت القصة حينما قام الأمريكي جايلورد نيلسون بذيارة سانتا باربارا ولاية كاليفورنيا عام 1969 مع مساعده، شاهدا كميات النفط الكبيرة التي تلوث مياه المحيط الهادي بالقرب من السواحل الأمريكية لمسافة عدة أميال بشكل يهدد حياة الأسماك والطيور المائية.

أكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أنه بحلول نهاية عام 2020، كان يجب أن تنخفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون العالمية بنسبة 7.6%، وتواصل في الانخفاض بنسبة 7.6% كل عام حتى نحافظ على الاحترار العالمي دون 1.5 درجة مئوية، وفقًا لتقرير فجوة الانبعاثات الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2019.

احتفال يوم الارض 2021

اجتمع حوالي 20 مليو شخص ليحتفلوا لأول مرة عام 1970، وذلك ليعبروا عن غضبهم وخوفهم لوجود مثل كميات النفط الكبيرة التي تلوث مياه المحيط الهادي بالقرب من السواحل الأمريكية، ونظرا لأنه كان أكبر حدث مدني على كوكب الأرض في ذلك الوقت، أجبر الحكومات على اتخاذ إجراءات ملموسة، بما في ذلك إصدار قوانين بيئية وإنشاء وكالات بيئية، للمطالبة باتخاذ إجراءات حيال تلك الأزمة ووقف التلوث.

جدير بالذكر أن اليوم أيضاً هو الذكرى السنوية لتوقيع اتفاق باريس لاتخاذ إجراءات مناخية، مؤكدا أن الوباء تذكرة صارخة بضعف قدرات البشر والكوكب في وجه التهديدات العالمية، وأن يوم الأرض 2021 هو الذكرى الخمسين ليوم الأرض.