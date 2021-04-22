Eduwave: رابط نظام نور برقم الهوية NOOR Results استعلام نتائج الطلاب ١٤٤٢

في ظل انتظار إطلاق وتفعيل رابط نظام نور برقم الهوية NOOR Results الرسمي من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بشكل رسمي من جانب وزارة التعليم عام من أجل استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية فقط ورمز التحقق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442هـ، فيجب العلم أنه بعد انتهاء فترة الاختبارات النهائية لكافة الطلبة يتم رصد الدرجات للطلاب وتدقيقها من قبل المدققين.

ثم رفعها على نظام نور لنتائج الطلاب المركزي، ليتم الاستعلام عنها من جانب الطالب أو من حساب نظام نور لولي الأمر 1442، وفي هذا الوقت يبحث جميع المستفيدين من خدمات برنامج نور التعليمي عن رابط موقع نور بالهوية الوطنية فقط ورمز التحقق، لذلك وجب التنويه عن أنه لا يتم تفعيل الرابط الرسمي إلا بعد الانتهاء من رصد درجات كافة الطلاب، ومن يرغب في التعرف على كيفية دخول نظام نور باسم المستخدم من حساب ولي الأمر، يمكنه ذلك من خلال ثقفني.

رابط نظام نور برقم الهوية 1442

بعد أن انتهت فترة اختبارات نهاية العام الدراسي 1442هـ للمرحلة الابتدائية الصفوف العليا من الصف الثالث وحتى السادس الابتدائي، فقد بدأت عمليات البحث عن نتائج الطلاب برقم الهوية أو عن رابط موقع نظام نور بالهوية فقط ورمز التحقق تتزايد لسهولة استخدام الموقع من جانب المستفيدين والمستفيدات.

حيث يتطلب استخراج شهادات الطلاب فقط تعبئة رقم السجل المدني لولي الأمر أو الطالب والطالبة، ثم كتابة رمز التحقق والنقر على “ابحث”، ويتم عرض النتائج بشكل مباشر عبر موقع نور بالهوية فقط، وتوفر وزارة التعليم عام في الوقت الحالي رابط نظام نور ولي الأمر المركزي باسم المستخدم وكلمة المرور.

ومن المقرر وفق خطة أعمال الاختبارات وإخراج النتائج للطلاب في نظام نور المركزي لولي الأمر أو الطالب، أن يتم رفع نتائج الطلاب المرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس الابتدائي اليوم الخميس بتاريخ العاشر من شهر رمضان الموافق لتاريخ الثاني والعشرون من شهر أبريل 2021م، ومن خلال الرابط الرسمي المرفق، يمكن استعلام نتائج نور بالهوية من حساب ولي الأمر.

خطوات استخراج نتائج الطلاب في نظام نور 1442

تم الإعلان اليوم الثلاثاء بتاريخ العشرون من شهر أبريل لعام 2021م الموافق لتاريخ الثامن من شهر رمضان 1442هـ عن إتاحة الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات بالمرحلة الابتدائية “الصفين الأول والثاني الابتدائي” من قبل بعض المدارس بشكل رسمي، وقد تم الإيضاح أن نسبة النجاح بلغت مائة بالمائة لجميع الطلاب والطالبات.

ويتيح نظام نور للنتائج في الوقت الحالي إمكانية الدخول لاستخراج شهادات الطلاب الفصل الثاني عن طريق اتباع خطوات استخراج النتائج في نظام نور لنتائج الطلاب الموضحة بالتالي:

دخول نظام نور لولي الأمر أو الطالب من خلال (noor.moe.gov.sa) الرسمي. تعبئة (اسم المستخدم + كلمة المرور + رمز التحقق)، ثم النقر على “تسجيل الدخول”. اختيار الطالب المراد عرض نتيجته، ثم النقر على “إشعار بنتيجة الطالب”. اختيار الفصل الدراسي الثاني من القائمة المنسدلة، ثم أنقر على “ابحث”. كما يمكن استخراج النتائج من خلال النقر على التقارير > كشوف الدرجات > إشعار بنتيجة الطالب > اختيار الفصل الدراسي الثاني > ابحث، ويمكنكم الإطلاع على الخطوات من خلال الفيديو التالي:

نظام نور ضبط اسم المستخدم وكلمة المرور 1442

في حال وجود مشكلة نسيان كلمة المرور أو اسم المستخدم (بيانات المستخدم)، فيجب إعادة ضبط البيانات مرة أخرى عن طريق النقر على “هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم”، ثم اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

موقع نظام نور بالهوية لنتائج الطلاب 1442

يتم طباعة كشف درجات مادة من #نظام_نور للمطابقة للمرحلتين المتوسطة والابتدائية عن طريق دخول نظام نور للنتائج 1442، ثم النقر على التقارير > تقارير الدرجات > كشف رصد درجات مادة > الفصل الدراسي > طباعة.

كما يتم طباعة كشف رصد درجات مادة عن طريق نظام نور النتائج noorresults من خلال النقر على أيقونة التقارير > كشوف الدرجات > كشف مطابقة الدرجات > تحديد الفصل الدراسي الثاني > تحديد المادة الدراسية > الشعب الدراسية > تصدير الملف بصيغة pdf > النقر على طباعة.

نظام نور نتائج ابتدائي ١٤٤٢

يتم الإعلان من جانب المدارس الابتدائية اليوم الخميس بتاريخ العاشر من شهر رمضان المبارك عن نشر أو رفع نتائج الطلاب والطالبات في نظام نور لنتائج الطلاب والطالبات، حيث يتم الإعلان تباعاً من قبل المدارس التي قامت بإنهاء أعمال الاختبارات واعتماد النتائج من قبل قادة المدارس بعد التدقيق من جانب المختصين عن إصدار الشهادات للطلاب والطالبات، وفي حال دخول نظام نور للنتائج ولم تجد نتيجة الابن متوفرة، فيجب العلم أن المدرسة لم تقم بنشرها حتى الآن.