امساكية رمضان 2021 الإمارات في أبو ظبي ودبي مواقيت الصلاة بالأذان

امساكية رمضان 2021 في الامارات دبي وأبو ظبي طوال الشهر المبارك، نوفرها لكم متضمنة مواقيت الصلاة علي مدار الشهر المبارك، للتعرف علي موعد أذان المغرب بالإمارات، وكذلك توقيت آذان الفجر، ويمكنكم الاعتماد عليها حتي نهاية الشهر، وقد حصل عليها الكثيرين من خلالنا مع بداية شهر الخير والبركة، والآن نحدثها لكم من خلال جداول إمساكية شهر رمضان ٢٠٢١ أبو ظبي ودبي.

امساكية رمضان ٢٠٢١ الإمارات أبو ظبي

تتعرفون علي كافة الأوقات للصلوات علي مدار الشهر، بداية من الثلاثاء 13 من أبريل، وحتي نهاية الشهر المبارك فلكياً يوم الأربعاء 12 مايو المقبل، ونوفر الآن مواقيت الصلاة للمسلمين كاملة.

نقلنا في عجالة جدول أوقات الصلاة، للتعرف علي توقيت الإمساك في شهر رمضان بالإمارات.

دعاء رمضان 1442

جدير بالذكر أن التقرب من الله سبحانه وتعالي، والحصول علي مبتغانا، يزداد بالدعاء، لهذا في دعاء رمضان 1442، نوفر لكم مجموعة أدعية شهر رمضان التالية:

اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيباً مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.

اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ.

اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن.

إمساكية شهر رمضان 2021 دبي

نقدم إليكم في عجالة سريعة، امساكية رمضان 2021 في الإمارات pdf دبي، وذلك طوال الشهر المبارك، ويمكنكم التعرف علي إمساكية شهر رمضان ٢٠٢١ في دبي وفق الجدول القادم:

إعلان أول أيام شهر رمضان المبارك في السعودية يوم الثلاثاء أيضاً وكافة الدول الإسلامية، وكذلك بالإمرات في كافة الولايات (الفجيرة – الشارقة – عجمان – راس الخيمة – العين – دبي – أبو ظبي)، وبهذا تعرفنا معكم علي امساكية رمضان 2021 في الإمارات أبو ظبي ودبي.