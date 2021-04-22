تحقيق إسرائيلي عاجل بعد "فشل التصدي" لصاروخ سوري

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن وزارة الدفاع فتحت تحقيقا حول سبب فشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية في اعتراض صاروخ "أرض- جو"، أطلق من سوريا، وسقط جنوب إسرائيل، الخميس.

وانفجر الصاروخ في الأجواء الإسرائيلية، وأدى إلى سقوط شظايا، بعضها سقط على بعد نحو 40 كيلومترا من المفاعل النووي في ديمونة، دون التسبب في إصابات أو أضرار، حسبما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش عثر في منطقة رمات نيغيف بالنقب على بقايا صاروخ.

كذلك أشار موقع "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أن الرادارات الإسرائيلية رصدت صاروخا من نوع "SA-5" كان في طريقه للسقوط بصحراء النقب، الأمر الذي جعل الدفاعات الجوية تعترضه وتسقطه.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن المقذوف الذي سقط كان يحمل رأسا حربيا بزنة 200 كيلوغرام، دون أن يكشف عن منظومة الدفاع التي فشلت في صده.

واعتبرت صحيفة "هآرتس" أن منظومة الدفاع الإسرائيلية "فشلت" بالتصدي للصاروخ السوري.

وردا على الصاروخ السوري، شنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية على أهداف في الجولان السوري، أدت إلى مقتل ضابط سوري بحسب "المرصد".

تصريحات أدرعي

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد قال: "صدت قوات جيش الدفاع صاروخ أرض-جو من داخل سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية سقط في منطقة النقب. وردا على ذلك هاجمت قواتنا بطارية الدفاع الجوي التي أطلقت الصاروخ من سوريا بالإضافة إلى بطاريات صواريخ أرض-جو أخرى داخل الأراضي السورية".

وأضاف أدرعي في تغريدات على حسابه الرسمي على تويتر: "نوضح أنه تم بالفعل إطلاق صاروخ اعتراض باتجاه الصاروخ السوري الذي انزلق نحو الأراضي الإسرائيلي.. حتى الساعة لم يتضح بعد إذا تمت عملية الاعتراض بنجاح.. التفاصيل قيد التحقيق".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لم يتسن التأكد من صحته، للصاروخ السوري الذي انطلق من الأراضي السورية تجاه الجنوب الإسرائيلي.

وأظهر مقطع الفيديو سقوط مقذوف ولحظة انفجاره داخل ما يفترض أنها أراضي إسرائيلية.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أشارت منذ أسابيع إلى تعزيزات للدفاعات الجوية حول مفاعل ديمونة وميناء إيلات المطل على البحر الأحمر تحسبا لهجوم محتمل بصاروخ بعيد المدى أو بطائرة مسيرة، تشنه قوى تدعمها إيران.

وقالت وسائل إعلام سورية رسمية، إن الدفاع الجوي السوري أطلق عددا من الصواريخ المضادة للطائرات أبرزها "SA-5"، ردا على اختراق طائرات إسرائيلية الأجواء السورية.