مصادر إسرائيلية: تل أبيب ستوسع نطاق ضرباتها لأهداف إيرانية فى سوريا

جدة - نرمين السيد - وكان الجيش الإسرائيلى، نفذ فجر اليوم الخميس، ضربات داخل سوريا بعد سقوط صاروخ أُطلق من الأراضى السورية فى صحراء النقب فى جنوب إسرائيل قرب مفاعل ديمونا النووى.
وقال الجيش الإسرائيلى فى بيان مقتضب "رصدت قوات جيش الدفاع إطلاق صاروخ أرض جو من داخل سوريا باتجاه الأراضى الإسرائيلية سقط فى منطقة النقب".
وأضاف أن الجيش ضرب "ردا على ذلك"، "البطارية التى أطلق منها الصاروخ وبطاريات صواريخ أرض جو أخرى داخل الأراضى السورية".
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