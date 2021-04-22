شاهد.. إصابات جراء اقتحام سيارة مطعما في إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، بأن عددا من الأشخاص أصيبوا جراء اقتحام سيارة مطعما في مدينة بات يام التابعة لمقاطعة تل أبيب.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تسعة أشخاص أصيبوا جراء الحادث، مضيفة أن جميعهم تعرضوا لجروح خفيفة باستثناء امرأة في الستينيات من عمرها، وهي في حالة خطرة.
وأشار موقع MIGnews إلى أن السيارة اصطدمت بموائد مقامة أمام المطعم، ونقل عن شهود عيان قولهم إنها سيارة أجرة.
من جانبها، أكدت هيئة البث الإسرائيلي "كان" أن الحادث نجم عن فقدان سائق مسن يبلغ من العمر 80 عاما السيطرة على سيارته، مشيرة إلى أن السائق نفسه تعرض لإصابات متوسطة الخطورة.
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