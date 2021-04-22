السفير الأمريكي في روسيا يغادر موسكو إلى واشنطن

غادر السفير الأمريكي لدى روسيا، اليوم الخميس، موسكو متوجها إلى بلاده، بعد يوم من إعلان الخارجية الروسية تسليمه مذكرة تفيد بأن 10 مسؤولين بالسفارة غير مرغوب بهم، ونصحه بالمغادره.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن مصدر مطلع قوله إن السفير الأمريكي لدى روسيا جون ج.سوليفان غادر من مطار شيريميتيفو في رحلة متجهة إلى لندن من موسكو، وسيتوجه إلى واشنطن في رحلة متصلة من العاصمة البريطانية.

وأشارت إلى أن الطائرة التي تقل الدبلوماسي أقلعت من المطار في الساعة 9:57 صباحًا (بالتوقيت المحلي). وفي وقت سابق ، سافر سوليفان بالسيارة من مقر إقامته في سباسو هاوس في موسكو وتوقف في صالة المطار.

كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إفاد في 16 أبريل الجاري في مؤتمر صحفي بأن مساعد الكرملين يوري أوشاكوف نصح سوليفان في اجتماع بالعودة إلى واشنطن للتشاور.

ويوم الاثنين الماضي، أفاد موقع أكسيوس، نقلاً عن وزارة الخارجية الأمريكية ، أن سوليفان سيسافر إلى واشنطن هذا الأسبوع لإجراء مشاورات مع أعضاء إدارة بايدن وسيعود إلى موسكو في الأسابيع المقبلة.

ولم يقر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بأن سوليفان كان عائدا إلى بلاده لإجراء مشاورات بشأن توصية موسكو وسط توتر العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة.