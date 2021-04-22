مقتل 5 في تفجير انتحاري بفندق في باكستان

أكدت السلطات في باكستان أن هجوما انتحاريا وقع اليوم مستهدفا فندقا فخما بسيارة مفخخة، ما أسفر عن حصيلة تضم 5 قتلى، وفقا للشرطة اليوم الخميس.

وقالت دائرة مكافحة الإرهاب في بيان إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب نحو 12 في هجوم أمس الأربعاء في ساحة انتظار سيارات بفندق سيرينا في مدينة كويتا بجنوب غرب البلاد. وكان قد تم الإبلاغ عن أربع وفيات في البداية.

أعلنت حركة طالبان في باكستان مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري. ووصف رئيس الوزراء عمران خان التفجير بأنه “هجوم إرهابي جبان”.

قال خان في تدوينة على موقع تويتر إن بلاده “قدمت تضحيات كبيرة في دحر الإرهاب ولن نسمح لهذه الآفة بالظهور مرة أخرى”.

تقع كويتا في إقليم بلوشستان، حيث شنت الجماعات الانفصالية تمردا على مدى طويل للضغط من أجل الاستقلال.

لحركة طالبان الباكستانية وتنظيم الدولة الإسلامية وجود هناك أيضا.