ترتيب الدوري الإسباني 2020-2021 (أتليتكو مدريد وبرشلونة) تحسمان الجدال

كثرت عمليات البحث مؤخراً عن ترتيب الدوري الإسباني 2021 اليوم، ننشر لكم زوار موقع “ثقفني” الكرام ترتيب الدوري الاسباني اليوم ٢٠٢١، إذ أن فريق “ريال مدريد” لازال يترأس جدول الدوري الإسباني 2021، هذا الأمر الذي يُشعل العديد من المباريات هذا العام داخل هذا الدوري.

تمكن “ريال مدريد” من الفوز علي “قادش” 3-0، تلك المباراة التي قامت في ملعب “رامون دي كارانزا”، في منافسات الجولة الحادية والثلاثون في Lega.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 أتلتيكو مدريد 31 21 7 3 7 20:57 37 70 2 ريال مدريد 32 21 7 4 6 24:56 32 70 3 إشبيلية 32 21 4 7 6 25:47 22 67 4 برشلونة 30 20 5 5 8 26:69 43 65 5 فياريال 32 12 13 7 6 36:49 13 49 6 ريال بيتيس 32 14 7 11 6 45:42 -3 49 7 ريال سوسييداد 31 12 11 8 7 33:48 15 47 8 أوساسونا 32 10 10 12 6 37:30 -7 40 9 غرناطة 30 11 6 13 8 50:36 -14 39 10 أتلتيك بيلباو 31 9 11 11 7 33:39 6 38 11 سيلتا فيغو 31 9 11 11 7 48:41 -7 38 12 ليفانتي 32 9 11 12 6 45:38 -7 38 13 قادش 32 9 9 14 6 48:27 -21 36 14 فالنسيا 32 8 11 13 6 47:40 -7 35 15 خيتافي 31 7 10 14 7 34:22 -12 31 16 ديبورتيفو ألافيس 32 7 9 16 6 48:27 -21 30 17 بلد الوليد 31 5 13 13 7 42:28 -14 28 18 هويسكا 31 5 12 14 7 46:31 -15 27 19 إلتشي 32 5 12 15 6 49:28 -21 27 20 إيبار 31 4 11 16 7 41:22 -19 23

ترتيب الدوري الإسباني 2020-2021

أما بالنسبة إلي نادي “ريال المدريد” فتمكن من الصدارة في ترتيب الدوري الاسباني ٢٠٢١ حيث أن رصيده (70 نقطة). حيث أنه تمكن من:

تحقيق الفوز في 21 مباراة

تعادل 7 مباريات

خسر 4 مباريات

مع تسجيل 56 هدفاً

وتلقي في شبكاه 24 هدفاً فحسب

يتمكن الريال من الصدارة علي “أتلتيكو مدريد” بفارق الأهداف فحسب، حيث أن “أتلتيكو مدريد” سيواجه اليوم الخميس ضمن الجولة فريق “هويكسا”، في حين أن نادي “قادش” يتمركز في المرتبة الـ 13 حيث يمتلك (36 نقطة).

مباريات اليوم في الدوري الاسباني

يشهد اليوم الخميس الموافق 22 أبريل 2021 مباراتين ضخمة ضمن منافسات الليجا، وهي:

أتلتيكو مدريد × هويسكا

برشلونة × خيتافي

بالطبع ستقام بعض المباريات الأخري مثل (غرناطة × إيبار) وكذلك (ريال سوسيداد × سيلتا فيجو).

ولقد شهدنا أمس تمكن فرقة (إشبيلية الاسباني) من تحقيق الفوز علي ضيفه (لفانتي) بواحد صفر، حيثُ أُقيمت المباراة علي أرض ملعب (سيوتات دي فالنسيا).

ترتيب الدوري الإسباني ٢٠٢٠ ٢٠٢١

بهذا الشكل يتمكن نادي “إشبيلية” من الحصول علي (67 نقطة)، ويحتل المرتبة الثالثة، متفوقاً علي البرشلونة بفارق 2 نقطة، إذ أن برشلونة يمتلك (65 نقطة)، وسيحسم هذا الترتيب في مواجهته اليوم ضد (خيتافي). بينما يحتل نادي (ليفانتي) المركز 12 برصيد (38 نقطة).

خسرت فرقة “فالنسيا” ضد “أوساسونا” بنتيجة 3-1، وبالتالي يحتل “فالنسيا” المرتبة 14 برصيد (35 نقطة)، بينما “أوساسونا” يمتلك (40 نقطة) ويحتل المركز 8.

في حين أن “ريال بيتيس” يحتل المركز 5 برصيد (49 نقطة)، في حين أن “أتلتيك بيلباو” يحتل المركز 10 برصيد (38 نقطة).

وفيما يلي ترتيب الدوري الإسباني 2020-2021: