تردد قناة سبيستون الجديد 2021

تردد سبيستون الجديد تعتبر قناة سبيستون من أهم القنوات الكرتونية التي تقدم محتوى ترفيهي وتقدم العديد من أفلام الرسوم المتحركة وأفلام الكرتون للأطفال التي تهدف إلى تقديم المتعة إلى الأطفال وتقدم تلك القناة ذلك المحتوى منذ حوالي أكثر من 20 عام ومن المعروف أن كل قناة تقوم بتغيير التردد الخاص بها كل فترة لمنع حدوث أي أعطال قد تحدث وحتى يكون بث القناة بأعلى جودة. تردد قناة سبيستون الجديد نايل سات اسم القناة: Spacetoon.

القمر الصناعي: النايل سات – Nilesat.

التردد الخاص بالقناة: 11785.

معدل ترميز القناة: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي أو رأسي (V).

الجودة: SD. تردد قناة سبيستون الجديد عرب سات اسم القناة: Spacetoon

القمر الصناعي: عرب سات – Arabsat

التردد الخاص بالقناة: 12341.

معدل ترميز القناة: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي أو رأسي (V).

الجودة: SD. كواكب قناة سبيستون زمرده: يعتبر كوكب زمردة كوكب خاص بعرض كل ما خاص بالفتيات مثل دروب ريمي.

المغامرات: هو كوكب خاص بالأعمال الكرتونية التشويقية والمثيرة مثل السنافر.

أكشن: هو كوكب خاص بتقديم مسلسلات الإثارة والعنف والغموض مثل المحقق كونان وأبطال الديجيتال.

رياضة: هذا الكوكب خاص بتقديم محتوى رياضي للأطفال مثل سلام دانك وكابتن ماجد.

تاريخ: هذا الكوكب خاص بعرض المسلسلات التاريخية وبعض الأحداث من العصور القديمة مثل أبناء الوطن وروبن هود.

بون بون: هذا الكوكب خاص بتقديم برامج ذات طابع مرح للأطفال مثل الدببة الطيبون.

علوم: هذا الكوكب خاص بتقديم مسلسلات علمية تعرض اختراعات واكتشافات مثل الفيكسز.

كوكب كوميديا: هذا الكوكب خاص بعرض الأعمال المضحكة مثل الضاحكون والقناع.

أفلام: هذا الكوكب خاص بتقديم وعرض الأفلام الكرتونية مثل أنستازيا.

أبجد: هو كوكب خاص بتقديم محتوى تربوي وثقافي وتعليمي للأطفال يساعد في تربية ونشأة الطفل مثل بارني والأصدقاء. تردد قناة سبيستون الجديد نايل ساتتردد قناة سبيستون الجديد عرب ساتكواكب قناة سبيستون الوسوم

تردد سبيستون الجديد تعتبر قناة سبيستون من أهم القنوات الكرتونية التي تقدم محتوى ترفيهي وتقدم العديد من أفلام الرسوم المتحركة وأفلام الكرتون للأطفال التي تهدف إلى تقديم المتعة إلى الأطفال وتقدم تلك القناة ذلك المحتوى منذ حوالي أكثر من 20 عام ومن المعروف أن كل قناة تقوم بتغيير التردد الخاص بها كل فترة لمنع حدوث أي أعطال قد تحدث وحتى يكون بث القناة بأعلى جودة. تردد قناة سبيستون الجديد نايل سات اسم القناة: Spacetoon.

القمر الصناعي: النايل سات – Nilesat.

التردد الخاص بالقناة: 11785.

معدل ترميز القناة: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي أو رأسي (V).

الجودة: SD. تردد قناة سبيستون الجديد عرب سات اسم القناة: Spacetoon

القمر الصناعي: عرب سات – Arabsat

التردد الخاص بالقناة: 12341.

معدل ترميز القناة: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي أو رأسي (V).

الجودة: SD. كواكب قناة سبيستون زمرده: يعتبر كوكب زمردة كوكب خاص بعرض كل ما خاص بالفتيات مثل دروب ريمي.

المغامرات: هو كوكب خاص بالأعمال الكرتونية التشويقية والمثيرة مثل السنافر.

أكشن: هو كوكب خاص بتقديم مسلسلات الإثارة والعنف والغموض مثل المحقق كونان وأبطال الديجيتال.

رياضة: هذا الكوكب خاص بتقديم محتوى رياضي للأطفال مثل سلام دانك وكابتن ماجد.

تاريخ: هذا الكوكب خاص بعرض المسلسلات التاريخية وبعض الأحداث من العصور القديمة مثل أبناء الوطن وروبن هود.

بون بون: هذا الكوكب خاص بتقديم برامج ذات طابع مرح للأطفال مثل الدببة الطيبون.

علوم: هذا الكوكب خاص بتقديم مسلسلات علمية تعرض اختراعات واكتشافات مثل الفيكسز.

كوكب كوميديا: هذا الكوكب خاص بعرض الأعمال المضحكة مثل الضاحكون والقناع.

أفلام: هذا الكوكب خاص بتقديم وعرض الأفلام الكرتونية مثل أنستازيا.

أبجد: هو كوكب خاص بتقديم محتوى تربوي وثقافي وتعليمي للأطفال يساعد في تربية ونشأة الطفل مثل بارني والأصدقاء. تردد قناة سبيستون الجديد نايل ساتتردد قناة سبيستون الجديد عرب ساتكواكب قناة سبيستون

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