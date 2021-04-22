صلاح وميسي.. "مواجهة الرعب" في طوكيو

أُسدل الستار على قرعة دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2021"، حيث تشهد منافسات كرة القدم مباريات قوية في المجموعات الأربعة لا سيما المجموعة الثالثة التي ضمت المنتخب المصري مع منتخبات "الأرجنتين - إسبانيا - أستراليا"

وتبدأ فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس من العام الجاري 2021، حيث تُقام منافسات كرة القدم الأولى على مدار أيام 22 و25 و28 من شهر يوليو.

وتأهل المنتخب المصري الأولمبي إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2021”، بصفته بطلًا لقارة إفريقيا تحت 23 عاما وهي البطولة التي نظمتها مصر في نوفمبر 2019، حيث تأهل رفقة الفراعنة منتخبا كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

وضمت المجموعة الثالثة بأولمبياد طوكيو 2021 منتخبي مصر الذي يقوده محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي ومنتخب الأرجنتيني الذي قد يلعب بين صفوفه الأسطورة ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، بالإضافة إلى منتخبي إسبانيا وأستراليا.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة المنتخب المصري الأولمبي ضد منتخب الأرجنتين لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في تمام الثامنة والنصف من صباح يوم 25 يوليو بتوقيت غرينتش.

ويبحث موقع "دوت الخليج" المواجهة المحتملة المرتقبة بين محمد صلاح قائد منتخب مصر الأولمبي الذي أعلن شوقي غريب ضمه لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، وبين الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي المحتمل مشاركته مع المنتخب السماوي في يوليو المقبل.

ويقول أسامة نبيه، مدرب منتخب مصر الأسبق في نهائيات كأس العالم الأخيرة بروسيا 2018، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": " مجموعة قوية في الحقيقة ولكن نحن نتملك منتخبا قويا تم إعداده بشكل مناسب لمثل هذه المباريات، وسبق أن خاض المنتخب المصري مواجهات ودية قوية أمام المنتخب البرازيلي وهولندا، لذا أتخيل أن المنتخب المصري قادر على أن يؤدي بشكل جيد في مجموعته و أمام تلك الفرق الكبيرة".

ويكمل مدرب منتخب مصر الأسبق: "الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا فرق كبيرة تلعب دائما من اجل الانتصار ومنتخب مصر به عناصر على أعلى مستوى يؤدون بشكل جيد في الدوري المصري وأرى أن فرصنا في التأهل لدور الثمانية جيدة".

وبشأن المواجهة المحتملة بين صلاح وميسي، يقوله نبيه: "صلاح أصبح نجما كبيرا ونجم عالمي ومواجهة ميسي بالنسبة له أصبحت أمرا عاديا، وكلها أمور طبيعية وأتوقع أن يكون له بصمة مع المنتخب الأولمبي مثلما فعل مع منتخب مصر الأول".

وفي نفس السياق توضح الناقدة الرياضية إسراء شاكر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": "مجموعة منتخب مصر مجموعة صعبة، وفعلا هي مجموعة الموت ولكن مشاركة الثلاثي فوق السن سيسهل مهمتنا نوعا ما لأنه سيثقل المنتخب الأولمبي، كذلك قرار المدرب شوقي غريب باستدعاء محمد صلاح سيكون عاملا مهما لأنه سيزيد اللاعبين خبرة لأنه قائد في الملعب وسيكون قادرا على بث الروح في لاعبي المنتخب".

وتكمل الناقدة الرياضية: " المدرب شوقي غريب سيكون واقعيا في اختياراته ومميزاته تهيئة اللاعبين من الناحية النفسية، لذا أرى أن المدرب سيكون قادرا على تحضير لاعبيه لمباريات المجموعة القوية، في وجود محمد صلاح الذي أراه أهم لاعب في مشوار المنتخب".

وبشأن مواجهة صلاح وميسي تعلق شاكر: "مواجهة صلاح وميسي ليست مصدر رعب بالنسبة لنا، محمد صلاح بالفعل واجه لاعبين عالميين من قبل هو واحد من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، وهو أمر أصبح عاديا، وتعودنا على مشاهدة صلاح في تلك المنافسات".

وختمت حديثها قائلة: "وجود لاعبين مثل ميسي ودي ماريا في منتخب الأرجنتين، و أيضا راموس مع منتخب إسبانيا، سيجعل المنافسة جيدة ولكنها صعبة، وبشكل عام منتخب مصر أصبح منتخبا له ثقل كبير، نمتلك مصطفى محمد، مشروع صلاح الجديد، في أوروبا، بالإضافة إلى رمضان صبحي، وأهم شيء أن تكون اختيارات الجهاز الفني منطقية في البطولة، وأن تكون ذكية من أجل التعامل مع المباريات القوية في مجموعة الموت".