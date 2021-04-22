التشيك تهدد بطرد مزيد من الدبلوماسيين الروس.. وموسكو ترد

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية التشيكى ياكوب كولجانيك، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، إن بلاده تنوى ترحيل نحو 60 من موظفى السفارة الروسية، فى حال عدم تجاوب موسكو مع طلبها بالتراجع عن قرار إعلان 20 دبلوماسيا تشيكيا شخصيات غير مرغوب فيها .
وأشار كولجانيك إلى أن الجانب التشيكى أبلغ السفير الروسى لدى البلاد ألكسندر زمييفسكى بهذا الطلب خلال استدعائه إلى وزارة الخارجية، موضحا أن هذا الإجراء المحتمل سيستهدف خفض عدد الموظفين فى السفارة الروسية فى براج حتى مستوى التمثيل الدبلوماسى فى السفارة التشيكية بموسكو.
وفى موسكو، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "ستواصل وزارة الخارجية اليوم الحديث مع سفير جمهورية التشيك لدى موسكو، وستكون هناك محادثات محددة بشأن الإجراءات، التى سيتم اتخاذها، فى حال اتخذت براج الإجراءات المناسبة".
وأضافت أنه على الجانب التشيكى أن يعى مع من يتعامل. وشددت على أن توجيه الإنذارات التشيكية لروسيا أمر مرفوض وغير مقبول وينبغى على براج أن تتفهم ذلك.
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