الحرس الثورى الإيرانى يهدد إسرائيل بالمليشيات التابعة لطهران

جدة - نرمين السيد - وقال نائب قائد فيلق القدس، "لدينا أذرع عسكرية فى مختلف أنحاء العالم"، مؤكدا أن إسرائيل لن تكون موجودة بعد 25 عاما والأمة الإسلامية لن تتوقف عن مواجهتها.
وتابع: على الكيان الصهيونى إدراك أن المقاومة مستقرة قرب قواعده حول العالم وتدفعه للانهيار.
يذكر أن ضربات تعرضت لها مواقع إيرانية نووية فى منشأة نطنز، قيل أن إسرائيل تقف خلفها، وسبقها بأشهر اغتيال عالم نووى وسط طهران، اتهم الموساد بقتله.
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