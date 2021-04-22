الجامعة العربية: نتابع التطورات الأخيرة بالصومال حول الانتخابات الوطنية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنها تتابع باهتمام وقلق بالغين التطورات الأخيرة فى الصومال والوضع الراهن للحوار السياسى بين الحكومة الفيدرالية، وحكومات الولايات الإقليمية المختلفة، والأطراف الصومالية الأخرى، حول موضوع الانتخابات الوطنية.





وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، بأن الجامعة تدعو فى هذا السياق الأطراف الصومالية إلى التحلى بأقصى درجات الحكمة والتمسك بالحوار السياسى خيارا وحيدا من أجل التوصل إلى اتفاق جامع حول الانتخابات الوطنية القادمة، بما يصب فى مصلحة الشعب الصومالى، ويعزز الاستقرار السياسى والأمنى، ويساهم فى استكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد. وأكد المصدر، التزام الجامعة الثابت بدعم الصومال والوقوف مع أهله على جميع الأصعدة لمساندته فى تجاوز صعوبات المرحلة الحالية والتحديات المختلفة التى تواجه إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتشجيع الوحدة الوطنية، ودفع عجلة الاستقرار والتعافى فى ربوع البلاد.

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