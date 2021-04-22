امساكية رمضان 2021 بمدن السعودية الرياض ومكة أوقات الأذان ضمن مواقيت الصلاة

امساكية رمضان 2021 الرياض في السعودية وبمكة المكرمة، نتعرف عليها معكم الآن، حيث نتعرف علي مواقيت الصلاة طوال الشهر المبارك ضمن جداول وقت الإمساك برمضان، ومع مرور عشرة أيام بالشهر المبارك، أصبحت الأيام تمر خلاله سريعاً، وتتفلت من بين أيدينا، ويمكنكم التعرف علي أوقات الصلوات من خلال جدول إمساكية شهر رمضان ٢٠٢١ السعودية الآن كما نرفقه لكم.

امساكية رمضان ٢٠٢١ السعودية في الرياض

أستفاد الكثيرين بالتعرف علي مواقيت الصلاة للمسلمين، ولهذا نقوم بتحديثها من أجلكم ويمكنكم الاحتفاظ بها للتعرف علي وقت أذان المغرب، وكذلك موعد آذان الفجر يومياً، وهذا من خلال جدول أوقات الأذان الآن.

كانت هذا القائمة لأيام الشهر المبارك بمدينة الرياض، وسنتعرف علي توقيت الصلاة بمكة المكرمة الآن.

إمساكية شهر رمضان 2021 مكة

نتابع معكم امساكية رمضان في السعودية لكافة أيام الشهر، ويمكنكم التعرف علي مواعيد الصلوات الخمس علي مدار اليوم من خلال الجدول الآتي، والذي يحتوي وقت الإمساك في رمضان بمكة المكرمة.

أهم ما يهم المسلم بعد معرفة أوقات الصلوات، ومتابعة مواقيت الصلاة للمسلمين، هو أدعية شهر رمضان المبارك، وسنرفقها لكم الآن.

أدعية شهر رمضان 1442

نوفر لكم بعضاً من أدعية رمضان للدعاء بها عند دعاء الصائم كالآتي:

اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيباً مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.

اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ.

اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن.

قدمنا إليكم جدول إمساكية رمضان 2021 في السعودية، وتعرفنا علي وقت الإمساك في الرياض ومكة المكرمة طوال الشهر الفضيل، كل عام وانتم بخير، ويمكنكم التعليق بما ترغبون به إذا أردتم الحصول علي جداول لمنطقة معينة.