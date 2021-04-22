رابط الاستعلام نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 بالخطوات وآلية استخراج العشر الاوائل من نظام نور ابتدائي وطباعة الدرجات

نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 يبحث عنها الكثرون من أولياء أمور طلاب المرحلة الابتدائية والصفوف الأولى، حيث أشارت العديد من المصادر المسؤولة أنه سيتم الإعلان عن نتائج الطلاب اليوم خلال ساعات قليلة مقبلة، ولا سيما أن وزارة التعليم قد نوهت بالانتهاء من كافة عمليات التصحيح ورصد الدرجات بكل المديريات، ولم يتبقى على استخراج نتائج نظام نور سوى رفع درجات الطلاب على الموقع، ولذلك سوف نستعرض أهم النقاط وكل الخطوات التي تمكن ولي الأمر من الاستعلام عن نتيجة المرحلة الابتدائية برقم الهوية فقط.

نتائج نظام نور برقم الهوية 1442

حرصت وزارة التعليم السعودية على أن تستكمل مسيرة التعليم بعد أن توقفت نتيجة انتشار وباء كورونا المستجد في الشهور السابقة، وخشيت على الطلاب والمعلمين من الذهاب إلى المدارس والازدحام في الفصول، ولذلك انشأت العديد من المنصات التعليمية الالكترونية مثل منصة فارس، ومنصة بياناتي، ومدرستي، نظام نور للتعليم عن بعد وتواصل المنظومة التعليمية هدفها الأسمى.

نظام نور المركزي

نظام نور هو برنامج حكومي تعليمية الكتروني أطلقته الحكومة السعودية ليخدم منظومة التعليمية ويكون لها خير ملبي، حيث يتميز البرنامج بالعديد من المزايا الرائعة ومن بينهم إتاحة الفرصة لولي الأمر أن يسجل أولاده وبناته في روضة الأطفال دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان، بالإضافة إلى تتبع المستوى التحصيلي الدراسي لهم والاطلاع على درجاتهم العلمية أولاً بأول.

استخراج العشر الاوائل من نظام نور ابتدائي

حرصنا على أن نستعرض إليكم زوارنا الكرام من أولياء الأمور الآلية التي من خلالها تعرفون درجات أبنائكم:

أولاً قم بالنقر على نظام نور المرحلة الابتدائية.

ثم الولوج إلى التقارير.

وبعدها اختر تقارير الدرجات.

وأخيراً اختر كشف مراجعة درجات الطلاب.

وسيتم استظهار النسبة المئوية للطالب أو الطالبة ليتم تحديد ترتيبه من بين الأوائل.

رابط التسجيل في نظام نور

يمكن الاستعلام والاطلاع على درجات الطالب من خلال الخطوات التالية:

الضغط على رابط نظام نور الالكتروني.

الالكتروني. كابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الولوج إلى نظام نور للنتائج.

كتابة رمز التأكيد.

كتابة رقم الهوية ورمز الهوية.

ثم النقر على بحث.

وإن واجهتك أي مشكلة خلال عملية الاستعلام فيمكننا مساعدتك من خلال كتابة التعليق أسفل التقرير.