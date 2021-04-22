تسجيل منصة احسان فرد جديد ehsan.sa 1442

يبحث الكثيرعن تسجيل منصة احسان فرد جديد، لذلك سنسرد لكم الطريقة الصحيحة لتسجيل فرد جديد في منصة إحسان، تم إصدار قرار إنشاء منصة إحسان من أجل تعزيز العمل الخيري في المملكة العربية السعودية، وإليكم في السطور التالية الطريقة الصحيحة للتسجيل في هذه المنصة الخيرية.

تسجيل منصة احسان فرد جديد

يمكن للأشخاص الراغبين في الاستفادة من خدمات منصة إحسان الخيرية التسجيل بسرعة على المنصة عبر الرابط الذي سنوفره في السطور التالية ، وإدخال جميع البيانات اللازمة.

أولاً اذهب إلى الرابط الخاص بمنصة إحسان الخيرية.

انقر فوق رمز التسجيل في الجزء العلوي من الشاشة.

ستظهر نافذة تحتوي على: تسجيل الدخول / إنشاء حساب جديد.

انقر فوق إنشاء حساب جديد.

سيتم فتح صفحة لإدخال الاسم.

اكتب بريدك الإلكتروني الخاص.

اكتب رقم الهاتف المحمول.

أدخل رمز التحقق من الصورة.

انقر فوق الزر إنشاء حساب جديد.

وضحنا في هذه النقاط الطريقة الصحيحة لكي تقوم بالتسجيل علي منصة إحسان بدون مواجهة أي مشاكل في عملية التسجيل، ولكن يتبقا لدينا طريقة التبرع في هذه المنصة سوف نسرد لكم في السطور التالية كل تفاصيل التبرع.

ادخل الرابط على منصة إحسان.

انقر فوق أيقونة تبرع الآن.

تعرف على جميع مناطق التبرع المتاحة.

تحديد واختيار حالة التبرع.

انقر فوق تفاصيل الحالة المحددة.

سيظهر رقمه والمبلغ المتبقي ونسبة التبرع.

أدخل مبلغ التبرع بالريال السعودي.

يمكنك النقر فوق “أريد أن أقدم هذا التبرع كهدية” إذا كنت تريد إرسال التبرع كهدية.

ثم أكمل عملية تسجيل التفاصيل الخاصة بك حتى تكتمل عملية التبرع.

كيفية التبرع على منصة إحسان

هذه الخطوات البسيطة من أجل طريقة التبرع من خلال منصة إحسان، ولكن إذا واجهة أي مشاكل في عملية التسجيل أو حتي عملية التبرع لا تتردد في ترك تعليق لنا بالمشكلة التي تواجهك.