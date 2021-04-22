جدة - نرمين السيد - وأضاف المسؤولون، وفقا لوكالة "رويترز"، أن "تل أبيب دمرت بالكامل قطاعات تحت الأرض لإيران فى سوريا منها قاعدة الإمام على". وتابعوا: "نستهدف اختراق إيران للبنية التحتية العسكرية فى سوريا". يذكر أن ضربات تعرضت لها مواقع إيرانية نووية فى منشأة نطنز، قيل أن إسرائيل تقف خلفها، وسبقها بأشهر اغتيال عالم نووى وسط طهران، اتهم الموساد بقتله.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسؤولون إسرائيليون: لو لم نضرب أهداف إيران لامتلكت قاعدة بالقرب من حدودنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.