نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوم الأرض العالمي يحتفل به العالم في يوم 22 أبريل فما هو يوم الأرض العالمي في المقال التالي
يوم الأرض العالمي، حيث أنه يتم الاحتفال به في 22 أبريل من كل عام، وأول مرة يتم الاحتفال به كان عام 1970، حيث أنه قد خرج في الشوارع حوالي 20 مليون مواطن حول العالم، حاملين لافتات الغضب والازدجار من الضباب الدخاني، وتلوث الأنهار، وانسكاب النفط، وهذا يؤثر على البيئة بشكل كبير، مما أجبر المسؤولين على اتخاذ اجراءات ووضع عقوبات لمن يحاول تلويث البيئة.
نبذه مختصره عن هذا اليوم
قد تم تأسيسه عام 1970 على يد السيناتور الأمريكي جايلورد نيلسون، وهو مهتم بشئون البيئة، حيث أنه تم الاحتفال به في يوم 22 أبريل لأنه كان يمثل بداية فصل الربيع في نصف الكرة الأرضية الشمالي، وأيضاً كان يمثل في نصف الكرة الأرضية الجنوبي فصل الخريف.
ماهو يوم الأرض العالمي
هو يوم يحتفل به العالم أجمع، لحماية البيئة من التلوث وهذا الاحتفال يعتبر يوم الأرض ال50، ومن أهم الدول التي تحتفل بهذا اليوم هي مصر، حيث أنها تهتم بالبيئة الطبيعية ونشر الوعي لدى المواطنين عن أهمية البيئة وعدم تلويثها، وحيث أنه يتم مشاركة المواطنين في حماية البيئة بعدة أفكار تطرحها الدول للعمل بها للمساعدة على حماية البيئة من التلوث ومن هذه الأفكار:
- زراعة الأسطح بالنباتات.
- زراعة الحدائق المنزلية بالأشجار والأزهار.
- الترشيد في استهلاك المياه وعدم الإسراف فيها.
- ركوب الدراجات أو المشي سيراً على الأقدام.
- إطفاء الأنوار والتكيفات قبل مغادرة المكان.
- عدم إلقاء القاذورات في مياه الأنهار.
- التقليل من عوادم السيارات.
- عدم إلقاء مخلفات المصانع والمواد الضارة في المياه.
- إعادة تدوير المخلفات وتصنيعها من جديد.
- تحديث المصانع بأحدث التكنولوجيا المتطورة لتقليل أثار عوادم المصانع.
- تكهين السيارات القديمة الملوثة للهواء واستبدالها بالسيارات الحديثة.
- العمل على استخدام الغاز الطبيعي للسيارات والمصانع بدلاً من البنزين والسولار.
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