إمساكية شهر رمضان 1442 في السعودية، شهر رمضان المبارك، الذي يقع في الترتيب التاسع بين الشهور الهجرية، وهو شهر القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد – صلى الله عليه وسلم، حيث يلتزم المسلم خلاله بأداء أحد أركان الإسلام الخمس ألا وهو الصيام، كما يمتنع عن جميع ما يغضب الله تعالى من الفجر وحتى غروب الشمس، وتكثر في شهر رمضان الروحانيات والأعمال الخيرية، وصلة الأرحام، وغيرها من العادات الرمضانية الرائعة.

إمساكية شهر رمضان 1442

الصلاة من الفروض التي كتبها الله تعالى على المسلم، لذا يجب عليه تأديتها في الوقت المحدد لها وعدم تأخيرها وذلك لأن تأخير الصلاة يعرض المسلم لذنب كبير، كما أن أداء الصلاة في أوقاتها يجعل المسلم يحظى بمكانة طيبة عند ربه، نظراً لحرصه على الموعد الذي يلتقي فيه بربه، لذا تحرص هيئة البحوث الفلكية على إصدار إمساكية شهر رمضان كل عام بالتزامن مع ثبوت هلال شهر رمضان المبارك، وذلك لجميع المناطق داخل المملكة العربية السعودية، والتي تتضمن مواقيت الصلاة وكذلك مواعيد الإفطار والسحور.

أجواء رمضان في السعودية

تختلف الأجواء الرمضانية في السعودية عنها في باقي دول العالم، وذلك لأنها أطهر بقاع الأرض وذلك لوجود المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ويستعد السعوديين لاستقبال شهر رمضان قبل مجيئه بحوالي شهر على الأقل، حتى إذا اقترب شهر شعبان على الانتهاء، التف الجميع حول شاشات التلفاز لسماع استطلاع هلال رمضان

وبعدها ينطلق الأطفال في الشوارع هاتفين جاكم رمضان بالفرحة، جاكم رمضان بالبهجة، جاكم رمضان يا مرحى لهذا الشهر اللي جا، ومن مميزات شهر رمضان المبارك المائدة الرمضانية التي تبسط للمعتمرين والتي تشمل: لبن، بعض حبات التمر، قهوة عربي، شريك، حيث يقدم صاحب هذه المائدة الطعام بذاته إلى المعتمر قائلا: تفضل يا سيدي الله يحييك.